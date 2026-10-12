ഐ.എസ്.എൽ; ജിതിന്റെ ഗോളിൽ ബഗാനെ വീഴ്ത്തി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്text_fields
ഗുവാഹതി: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കരുത്തരായ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന് തോൽവിയോടെ തുടക്കം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുനൈറ്റഡ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ജയിച്ചു. ഗോൾരഹിത സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങിയ കളിയുടെ ഇൻജുറി ടൈമിൽ മലയാളി താരം എം.എസ്. ജിതിനാണ് (90+2) വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. പന്തടക്കത്തിലും ഷോട്ടുകളിലും വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം പുലർത്തിയ കൊൽക്കത്തക്കാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായില്ല. ആദ്യ കളിയിൽ ഇന്റർ കാശിയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് തോൽപിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സാണ് പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ.
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