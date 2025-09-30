Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_right...
    Sports
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:41 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫൈ​ന​ൽ അ​ട​ക്കം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക
    ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്, അ​റ​ബ് ക​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​നും ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കും.

    ഫൈ​ന​ൽ അ​ട​ക്കം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ 10,13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡെ​ർ​ബി​യും ച‌​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 17നാ​ണ് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റ​യ​ൽ മ‍ഡ്രി​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​കോ​ൺ​കാ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ് ക്രൂ​സ് അ​സു​ലും കോ​പ്പ ലി​ബ​ർ​ട്ട​ഡോ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡ​ർ​ബി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​കും 13ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി​ര​മി​ഡ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടു​ക.

    ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 17ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫേ​വ​റി​റ്റു​ക​ളാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത ക​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:QatarSports Newsgulf news malayalamFIFA Intercontinental Cup
    News Summary - Intercontinental Cup final in Qatar
    Similar News
    Next Story
    X