    date_range 25 Aug 2025 7:15 AM IST
    date_range 25 Aug 2025 8:02 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു; ശ്രീ​ശ​ങ്ക​റി​ന് സ്വ​ർ​ണം, കേ​ര​ളം നാ​ലാ​മ​ത്

    inter state athletic meet winners
    എം. ​ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ർ (സ്വ​ർ​ണം, ലോ​ങ് ജം​പ്), കെ.​എ. അ​നാ​മി​ക (സ്വ​ർ​ണം, ഹെ​പ്റ്റാ​ത്ത​ല​ൺ), റീ​ബ അ​ന്ന ജോ​ർ​ജ്

    (വെ​ള്ളി, 10000 മീ.)

    ചെ​ന്നൈ: ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​നം കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​രം എം. ​ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ർ. പു​രു​ഷ ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ 8.06 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി​യാ​ണ് ശ്രീ ​ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ എ​സ്. ലോ​കേ​ഷ് (7.71 മീ.) ​വെ​ള്ളി​യും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ ആ​ർ. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ (7.70 മീ.) ​വെ​ങ്ക​ല​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി കെ.​എ. അ​നാ​മി​ക ഹെ​പ്റ്റാ​ത്ത​ല​ണി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വും റീ​ബ അ​ന്ന ജോ​ർ​ജ് വ​നി​ത 10,000 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി. മീ​റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​മി​ഴ്നാ​ടും (195) ഹ​രി​യാ​ന​യും (121) ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശും (100) പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി. അ​ഞ്ച് വീ​തം സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും നാ​ല് വെ​ങ്ക​ല​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി 85 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കേ​ര​ളം നാ​ലാ​മ​താ​ണ്.

    TAGS:sportsInter State Athletic MeetLatest NewsKerala
    News Summary - Inter-State Athletic Meet concludes; Sreeshankar wins gold, Kerala finishes fourth
