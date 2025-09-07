Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Sports
    Posted On
    7 Sept 2025 2:48 PM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 2:48 PM IST

    കമാൽ ഹേ!

    ഉവൈസ് ഉദിച്ചു; കമാൽ കൊണ്ട വെയിലിൽ
    കമാൽ ഹേ!
    കമാലുദ്ദീൻ മോയിക്കൽ (പി. സന്ദീപ്)

    ഒ​​രു ഫ്ലാ​​ഷ്ബാ​​ക്ക്

    2010 മാ​​ർ​​ച്ച് 16. ക​​ത്തി​​ക്കാ​​ളു​​ന്ന ഉ​​ച്ച​​വെ​​യി​​ൽ. നി​​ല​​മ്പൂ​​ർ ച​​ന്ത​​ക്കു​​ന്നി​​ലെ മ​​യ്യ​​ന്താ​​നി ഗ്രൗ​​ണ്ടി​​ന് അ​​ഭി​​മു​​ഖ​​മാ​​യു​​ള്ള ആ ​​വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത് അ​​ർ​​ജ​​ന്റീ​​ന ഫു​​ട്ബാ​​ൾ ടീ​​മി​​ന്റെ ക​​ടു​​ത്ത ആ​​രാ​​ധ​​ക​​നാ​​യ ക​​മാ​​ലു​​ദ്ദീ​​ൻ മോ​​യി​​ക്ക​​ലി​​നെ തേ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. 2010ൽ ​​ദ​​ക്ഷി​​ണാ​​ഫ്രി​​ക്ക​​യി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ലോ​​ക​​ക​​പ്പി​​ന് മു​​ന്നോ​​ടി​​യാ​​യി ‘മാ​​ധ്യ​​മം’ പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​ത്യേ​​ക പ​​തി​​പ്പാ​​യ ‘ഷൂ​​ട്ടൗ​​ട്ടി’​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​ഷ്ട​​ടീ​​മി​​ന്റെ ആ​​രാ​​ധ​​ക​​രു​​ടെ ക​​ഥ കോ​​ർ​​ത്തു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. വീ​​ടി​​ന് പു​​റ​​ത്തെ കു​​ട്ട​​യി​​ൽ നി​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ച്ച കു​​റേ പ​​ന്തു​​ക​​ളാ​​ണ് ആ​​ദ്യം ക​​ണ്ണി​​ലു​​ട​​ക്കി​​യ​​ത്.

    ചെ​​റി​​യ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ആ ​​കൊ​​ടും​​വെ​​യി​​ലി​​ലും അ​​വി​​ടെ വ​​ന്ന് പ​​ന്തെ​​ടു​​ത്ത് ക​​ളി​​ക്കു​​ന്നു. ആ ​​വീ​​ടി​​ന്റെ ഉ​​മ്മ​​റ വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് വി​​ശാ​​ല​​മാ​​യ ഹാ​​ളി​​ലേ​​ക്ക്. അ​​വി​​ടെ​​യും ത​​ല​​ങ്ങും വി​​ല​​ങ്ങും ചി​​ത​​റി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഫു​​ട്ബാ​​ളു​​ക​​ൾ. 12ഉം ​​ഒ​​മ്പ​​തും വ​​യ​​സ്സു​​ള്ള ര​​ണ്ട് ആ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ഹാ​​ളി​​ലൂ​​ടെ പോ​​കു​​മ്പോ​​ഴും വ​​രു​​മ്പോ​​ഴു​​മെ​​ല്ലാം ആ ​​പ​​ന്തി​​നെ ആ​​ഞ്ഞു പ്ര​​ഹ​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. മൂ​​ന്ന​​ര വ​​യ​​സ്സു​​കാ​​ര​​നാ​​യ കു​​ഞ്ഞ​​നി​​യ​​നും പ​​ന്ത​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​തി​​ശ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ക​​രു​​ത്തോ​​ടെ ത​​ന്നെ.

    വീ​​ട്ടി​​നു​​ള്ളി​​ൽ പ​​ന്തു​​ക​​ളി​​ക്കാ​​ൻ കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളോ?..​​ആ ആ​​ശ്ച​​ര്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ക​​മാ​​ലി​​നോ​​ടു​​ള്ള ആ​​ദ്യ​​ചോ​​ദ്യം. അ​​തി​​ന്റെ തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യി ക​​മാ​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞ ക​​ഥ​​ക​​ൾ കേ​​ട്ട് അ​​ന്തി​​ച്ചി​​രി​​ന്നു. ഫു​​ട്ബാ​​ൾ ഹൃ​​ദ​​യ​​താ​​ള​​മാ​​ക്കി​​യ ഒ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ അ​​തി​​ന്റെ ര​​സ​​ച്ച​​ര​​ടി​​ൽ ​കോ​​ർ​​ത്ത് ജീ​​വി​​തം തു​​ഴ​​യു​​ന്ന അ​​തി​​ശ​​യ​​ക​​ഥ.

    2010 ‘മാധ്യമം’ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം

    ക​​മാ​​ലി​​ന് ക​​ളി ജീ​​വി​​തം ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. വീ​​ടും വീ​​ട്ടു​​കാ​​രി​​യും മ​​ക്ക​​ളും വാ​​ഹ​​ന​​വും ക​​ച്ച​​വ​​ട​​വു​​മെ​​ല്ലാം ക​​ളി​​യു​​മാ​​യി ചേ​​ർ​​ത്തു​​കെ​​ട്ടി​​യ അ​​തി​​ശ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന അ​​പൂ​​ർ​​വ​​ത. ജ​​ന്മ​​നാ ഹൃ​​ദ്രോ​​ഗി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ക​​മാ​​ൽ. പൂ​​ക്കോ​​ട്ടും​​പാ​​ട​​ത്തെ ബാ​​ല്യ​​കാ​​ല​​ത്ത് ക​​ളി​​ക്ക​​ള​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ക്കാ​​ര​​ണ​​ത്താ​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം നി​​ഷി​​ദ്ധം. കു​​ഞ്ഞു​​ന്നാ​​ൾ മു​​ത​​ൽ ക​​ന​​പ്പെ​​ട്ട മ​​രു​​ന്ന് കു​​ത്തി​​വെ​​ച്ച് മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കു​​മ്പോ​​ഴും വി​​ല​​ക്കിന്റെ ​​ഓ​​ഫ്സൈ​​ഡ് ട്രാ​​പ്പ് പൊ​​ട്ടി​​ച്ച് ക​​മാ​​ൽ മൈ​​താ​​ന​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി. ഓ​​ടാ​​നും ചാ​​ടാ​​നും പാ​​ടി​​ല്ലെ​​ന്ന താ​​ക്കീ​​തി​​നെ ഗോ​​ളി​​യു​​ടെ വേ​​ഷം കെ​​ട്ടി മ​​റി​​ക​​ട​​ന്നു. ക​​ളി കു​​ഴ​​പ്പ​​മൊ​​ന്നും സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ കു​​റേ​​ശ്ശേ ക​​ളി​​ച്ചു​​കൊ​​ള്ളാ​​ൻ ഡോ​​ക്ട​​റു​​ടെ അ​​നു​​മ​​തി.

    ഹൃ​​ദ​​യ​​സം​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും മാ​​റി​​യ​​താ​​യി ഉ​​സ്മാ​​ൻ ഡോ​​ക്ട​​ർ സാ​​ക്ഷ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ വ​​യ​​സ്സ് 18. ശേ​​ഷം പൂ​​ർ​​ണ മ​​ന​​സ്സോ​​ടെ ക​​ളി​​യി​​ലേ​​ക്ക്. മ​​മ്പാ​​ട് ഫ്ര​​ണ്ട്സി​​ന്റെ ഗോ​​ളി​​യാ​​യി തി​​ള​​ങ്ങി നി​​ൽ​​​ക്കെ 21-ാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ അ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യി മ​​റ്റൊ​​രു മാ​​ർ​​ച്ചി​​ങ് ഓ​​ർ​​ഡ​​ർ. ഗ​​ൾ​​ഫ് വി​​സ​​യു​​ടെ രൂ​​പ​​ത്തി​​ൽ. പോ​​കാ​​ൻ ഒ​​ട്ടും മ​​ന​​സ്സി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും ര​​ണ്ട് പെ​​ങ്ങ​​ന്മാ​​രെ കെ​​ട്ടി​​ച്ച​​യ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ട​​ൽ ക​​ട​​ക്കാ​​തെ ര​​ക്ഷ​​യി​​ല്ല. ക​​ണ്ണീ​​രോ​​ടെ ക​​മാ​​ൽ ബൂ​​ട്ട​​ഴി​​ച്ചു. മൂ​​ന്നു വ​​ർ​​ഷം ഗ​​ൾ​​ഫി​​ൽ അ​​ത്യ​​ധ്വാ​​നം. പെ​​ങ്ങ​​ന്മാ​​രെ കെ​​ട്ടി​​ച്ച് മു​​ഴു​​വ​​ൻ ക​​ട​​വും വീ​​ട്ടി​​യ​​തി​​നു പി​​ന്നാ​​ലെ അ​​ടു​​ത്ത ദി​​വ​​സം നാ​​ട്ടി​​ൽ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്തി. പ​​ന്തു​​ക​​ളി​​ക്കു വേ​​ണ്ടി​​ത്ത​​ന്നെ.

    തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു വ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ നി​​ല​​മ്പൂ​​രി​​ൽ ക​​ട തു​​ട​​ങ്ങി. 13 വ​​യ​​സ്സു മു​​ത​​ൽ ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക്സ് പ​​ഠി​​ച്ച് ആ ​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ മി​​ടു​​ക്ക​​നാ​​യ ക​​മാ​​ൽ ക​​ച്ച​​വ​​ട​​ത്തി​​ൽ ഫോ​​മി​​ലെ​​ത്തി. നി​​ല​​മ്പൂ​​ർ യു​​നൈ​​റ്റ​​ഡ് എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യൊ​​രു ടീം ​​തു​​ട​​ങ്ങി. ആ​​ദ്യ​​സീ​​സ​​ണി​​ൽ ത​​ന്നെ ജി​​ല്ല 'ഇ' ​​ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ചാ​​മ്പ്യ​​ന്മാ​​ർ. ഒ​​പ്പം നാ​​ട്ടി​​ലെ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ക​​മാ​​ലി​​ന്റെ കോ​​ച്ചി​​ങ്. ബൂ​​ട്ടും ജ​​ഴ്സി​​യു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​ർ​​ക്ക് അ​​തെ​​ല്ലാം ക​​മാ​​ലി​​ന്റെ വ​​ക. ഇ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് സെ​​പ്റ്റി​​ൽ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​യു​​മാ​​യി.

    വി​​വാ​​ഹ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ചി​​ന്തി​​ച്ച് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​പ്പോ​​ൾ പ്ര​​തി​​ശ്രു​​ത വ​​ധു​​വി​​ന് ന​​ല്ല ഉ​​യ​​രം വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ഡി​​മാ​​ൻ​​ഡ്. കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ന​​ല്ല ഉ​​യ​​ര​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​ക​​യെ​​ന്ന ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ആ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ പി​​റ​​ന്നാ​​ൽ അ​​വ​​രെ മി​​ക​​ച്ച ക​​ളി​​ക്കാ​​രാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ക​​മാ​​ൽ മു​​മ്പേ സ്വ​​പ്നം ക​​ണ്ടു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. ത​​നി​​ക്ക് ന​​ഷ്ട​​മാ​​യ​​തെ​​ല്ലാം അ​​വ​​രി​​ലൂ​​ടെ തി​​രി​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന അ​​ട​​ങ്ങാ​​ത്ത മോ​​ഹം. ആ​​റ​​ടി ര​​ണ്ടി​​ഞ്ചി​​ൽ ആ​​ജാ​​നു​​ബാ​​ഹു​​വാ​​യ ക​​മാ​​ലി​​ന് അ​​ങ്ങ​​നെ നി​​ല​​മ്പൂ​​ർ​​ക്കാ​​രി സ​​ൽ​​മ​​ത്ത് ന​​ല്ല​​പാ​​തി​​യാ​​യി.


    ക​​മാ​​ലി​​ന്റെ പ്രാ​​ർ​​ഥ​​ന ദൈ​​വം കേ​​ട്ടു. കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ മൂ​​ന്നു പേ​​രാ​​യി. മൂ​​ന്നും ആ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ. മൂ​​ത്ത​​വ​​ൻ ഉ​​വൈ​​സ്, ര​​ണ്ടാ​​മ​​ൻ ഉ​​നൈ​​സ്, ഇ​​ള​​യ​​വ​​ൻ ഉ​​മൈ​​സ്. വീ​​ടി​​ന്റെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ലു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു ചി​​ല മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ൾ. മ​​ക്ക​​ൾ ക​​ളി​​യോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ വീ​​ട് ഗ്രൗ​​ണ്ടി​​നു തൊ​​ട്ട​​രി​​കി​​ൽ ത​​ന്നെ വേ​​ണം. വീ​​ട്ടി​​ലെ ഡ്രോ​​യി​​ങ് റൂം ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​ന്തു​​ത​​ട്ടാ​​ൻ മാ​​ത്രം വി​​ശാ​​ല​​മാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. വാ​​ഹ​​നം വാ​​ങ്ങാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ടാ​​റ്റാ സു​​മോ​​ക്കാ​​യി ആ​​ദ്യ​​പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന. ടീ​​മി​​നെ ക​​ളി​​ക്കാ​​ൻ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​ൻ അ​​ത് സൗ​​ക​​ര്യ​​പ്പെ​​ടു​​മെ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു കാ​​ര​​ണം.

    15 വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പു​​ള്ള ഈ ​​ക​​ഥ​​ക​​ൾ അ​​ന്ന് ‘മാ​​ധ്യ​​മം ഷൂ​​ട്ടൗ​​ട്ടി’​​ൽ അ​​ച്ച​​ടി​​ച്ചു​​വ​​ന്നു, ക​​മാ​​ലും മ​​ക്ക​​ളും അ​​ർ​​ജ​​ന്റീ​​ന ജ​​ഴ്സി ധ​​രി​​ച്ച ചി​​ത്ര​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം. വി​​ധി​​യു​​ടെ പ​​ല തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ കു​​ടു​​ങ്ങി ത​​നി​​ക്ക് കൈ​​യെ​​ത്തി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​തെ പോ​​യ​​തെ​​ല്ലാം മ​​ക്ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ തി​​രി​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള വാ​​ശി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ക​​മാ​​ലി​​ന്റെ അ​​ന്ന​​ത്തെ സം​​സാ​​ര​​ത്തി​​ൽ നി​​റ​​ഞ്ഞു​​നി​​ന്ന​​ത​​ത്ര​​യും. അ​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി തു​​ട​​ങ്ങി​​വെ​​ച്ച ത്യാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക​​ഥ​​ക​​ൾ. നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി വ​​ന്ന പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ...

    15 വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം

    വീ​​ണ്ടും ആ ​​വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി​​ച്ചെ​​ന്ന​​ത് ഇ​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞ സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ ഒ​​ന്നി​​ന്. ഒ​​ന്ന​​ര പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ലേ​​റെ നീ​​ണ്ട കാ​​ല​​യ​​ള​​വ് മ​​യ്യ​​ന്താ​​നി മൈ​​താ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ചു​​റ്റു​​വ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളെ​​യാ​​കെ മാ​​റ്റി​​മ​​റി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഗ്രൗ​​ണ്ടി​​ന് ചു​​റ്റും മ​​തി​​ലും നി​​റ​​യെ വീ​​ടു​​ക​​ളും. രാ​​ത്രി പ​​ക​​ലാ​​ക്കി പ​​ന്തു​​ത​​ട്ടാ​​ൻ കൃ​​ത്രി​​മ വി​​ള​​ക്കു​​ക​​ൾ വ​​രെ മൈ​​താ​​ന​​ത്ത് സ്ഥാ​​പി​​ത​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഗ്രൗ​​ണ്ടി​​ലേ​​ക്ക് തു​​റ​​ക്കു​​ന്ന ക​​മാ​​ലി​​ന്റെ വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് വീ​​ണ്ടും. വീ​​ടി​​നും മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​ര​​ക്ക്. അ​​തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ഴും ക​​മാ​​ലു​​ണ്ട്. അ​​തേ​​യ​​ള​​വി​​ൽ അ​​യാ​​ളു​​ടെ പ​​ന്തു​​ക​​ളി ​പ്രേ​​മ​​വും.

    15 വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ചെ​​ല്ലു​​മ്പോ​​ൾ വീ​​ട്ടി​​നു​​ള്ളി​​ൽ പ​​ന്തു​​ത​​ട്ടി​​ക്ക​​ളി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന 12 വ​​യ​​സ്സു​​കാ​​ര​​ൻ ഉ​​വൈ​​സ് പ​​ക്ഷേ, ആ ​​വീ​​ട്ടി​​ലി​​ല്ല. അ​​വ​​ൻ അ​​ങ്ങ് ത​​ജി​​കി​​സ്താ​​നി​​ലെ ഹി​​സോ​​റി​​ലു​​ള്ള സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​ത്തി​​ലാ​​ണു​​ള്ള​​ത്. ചു​​വ​​രി​​ൽ പ​​ന്ത​​ടി​​ച്ചു​​വ​​ള​​ർ​​ന്ന ബാ​​ല്യ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​വ​​ൻ ആ​​കാ​​ശ​​ത്തോ​​ളം വ​​ള​​ർ​​ന്നു. ഏ​​തൊ​​രു ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​ര​​നും മോ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന ആ ​​നീ​​ല​​ക്കു​​പ്പാ​​യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​വ​​ൻ അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ ന​​ട​​ന്നു​​ക​​യ​​റി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. അ​​ന്ന് വൈ​​കീ​​ട്ട് ഹി​​സോ​​റി​​ൽ ക​​രു​​ത്ത​​രാ​​യ ഇ​​റാ​​നെ​​തി​​രെ അ​​വ​​ന് രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ കു​​പ്പാ​​യ​​മി​​ട്ടി​​റ​​ങ്ങാ​​നു​​ണ്ട്. കാ​​സ നാ​​ഷ​​ൻ​​സ് ക​​പ്പി​​ൽ ക​​ളി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഫു​​ട്ബാ​​ൾ ടീ​​മി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​നി​​ര​​യി​​ലെ ശ​​ക്തി​​സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മാ​​യി അ​​ര​​​ങ്ങേ​​റ്റ മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ​​ത​​ന്നെ ഉ​​വൈ​​സ് പേ​​രെ​​ടു​​ത്തു. മ​​ക​​നി​​ലൂ​​ടെ കി​​നാ​​വു​​ക​​ൾ പൂ​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്തി​​നാ​​യി ജീ​​വി​​തം മു​​ഴു​​വ​​ൻ ആ​​ത്മാ​​ർ​​പ്പ​​ണം ചെ​​യ്ത പി​​താ​​വി​​ന്റെ സ്വ​​പ്ന സാ​​ക്ഷാ​​ത്കാ​​രം.

    കമാലും ഭാര്യ സൽമത്തും

    എ​​ല്ലാ പ്ര​​തി​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​​ളെ​​യും വ​​ക​​ഞ്ഞു​​മാ​​റ്റി ക​​മാ​​ൽ ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഗോ​​ൾ​​വ​​ല കു​​ലു​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ന്ന് അ​​യാ​​ളു​​ടെ മേ​​ൽ​​വി​​ലാ​​സം​​ത​​ന്നെ മാ​​റി. മോ​​യി​​ക്ക​​ൽ ക​​മാ​​ലു​​ദ്ദീ​​ൻ ഇ​​ന്ന് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ താ​​രം മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ഉ​​വൈ​​സി​​ന്റെ പി​​താ​​വാ​​ണ്. ക​​ളി​​യി​​ൽ ആ​​ശി​​ച്ച​​യി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ഡ്രി​​ബ്ൾ ചെ​​യ്തു ക​​യ​​റാ​​നാ​​വാ​​തെ പോ​​യ പി​​താ​​വ് മ​​ക​​നെ മു​​ൻ​​നി​​ർ​​ത്തി ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്ത പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​യ പ​​രി​​സ​​മാ​​പ്തി. ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഫു​​ട്ബാ​​ളി​​ന്റെ ആ​​കാ​​ശ​​ത്ത് ഉ​​വൈ​​സെ​​ന്ന താ​​രം ഉ​​ദി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ക​​മാ​​ൽ കൊ​​ണ്ട വെ​​യി​​ലാ​​ണ് അ​​തി​​​ന് തി​​ള​​ക്ക​​മേ​​റ്റു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​വൈ​​സി​​ന്റെ ഉ​​യ​​ർ​​ച്ച​​ക്കൊ​​പ്പം അ​​തി​​ന്റെ പൂ​​ർ​​ണ​​ത​​ക്കാ​​യി ഉ​​ഴി​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ച ക​​മാ​​ലി​​ന്റെ ജീ​​വി​​തം കൂ​​ടി സാ​​ർ​​ഥ​​ക​​മാ​​വു​​ക​​യാ​​ണ്. ഒ​​രു പി​​താ​​വി​​ന്റെ അ​​തി​​ശ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ത്യാ​​ഗ​​വും അ​​യാ​​ളൊ​​ഴു​​ക്കി​​യ വി​​യ​​ർ​​പ്പു​​മാ​​ണ് ഈ ​​അ​​ഭി​​മാ​​ന ക​​ഥ​​യെ വേ​​റി​​ട്ടു​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്.

    ശ്ര​​ദ്ധ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ

    ചെ​​റു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​വൈ​​സി​​ന് ന​​ല്ല ത​​ടി​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​റ്റു കു​​ട്ടി​​ക​​ളേ​​പ്പോ​​ലെ മൂ​​വ്മെ​​ന്റ്സൊ​​ന്നും അ​​ത്ര അ​​നാ​​യാ​​സ​​ക​​ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​ത്ത​​രം കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന കു​​റ​​വാ​​യി​​രി​​ക്കും. ഉ​​യ​​ര​​വും വ​​ണ്ണ​​വും കു​​റ​​വാ​​യ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ അ​​ത്‍ല​​റ്റി​​ക്കാ​​യി​​രി​​ക്കും. പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന​​ക്കും പ്ര​​ശം​​സ​​ക്കും ന​​ടു​​വി​​ൽ ച​​ടു​​ല​​ച​​ല​​ന​​ങ്ങ​​ളും മെ​​യ്‍വ​​ഴ​​ക്ക​​വും കൂ​​ടു​​ത​​ലു​​ള്ള ഈ ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളാ​​യി​​രി​​ക്കും.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​ന്ന് പ​​ന്ത​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ലും പ​​ദ​​ച​​ല​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും മി​​ടു​​ക്ക​​നാ​​വു​​ന്ന​​തി​​ന​​പ്പു​​റം അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധ​​യൂ​​ന്നു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഉ​​വൈ​​സി​​ന്റെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ക​​മാ​​ൽ ചെ​​യ്ത​​ത്. ആ​​ഴ്ച​​യി​​ൽ ര​​ണ്ടു​​ദി​​വ​​സം പു​​ല​​ർ​​ച്ചെ മൂ​​ന്നു​​മ​​ണി​​ക്ക് എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്ടെ സെ​​പ്റ്റ് അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​യി​​ലെ​​ത്തി പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം. ശാ​​രീ​​രി​​ക ക്ഷ​​മ​​ത​​യും സ്ട്രെ​​ങ്തും സ്റ്റാ​​മി​​ന​​യു​​മെ​​ല്ലാം മു​​ൻ​​നി​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ. അ​​പ്പോ​​ഴ​​ത്തെ റി​​സ​​ൽ​​റ്റി​​ല​​ല്ല, ഭാ​​വി​​യി​​ലേ​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു ശ്ര​​ദ്ധ. 15 വ​​യ​​സ്സാ​​യ സ​​മ​​യ​​ത്ത് ഉ​​വൈ​​സ് ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞു, ‘വാ​​പ്പ​​ച്ചീ, ഞാ​​ൻ ക​​ളി​​നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യാ​​ണ്.

    ഞാ​​ൻ പ​​ഠി​​ക്കാ​​ൻ പോ​​യ്ക്കോ​​ളാം. എ​​നി​​ക്ക് ക​​ളി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ല്ലാ​​വ​​രും എ​​ന്നെ ക​​ളി​​യാ​​ക്കു​​ന്നു. എ​​ന്ത് കോ​​ച്ചാ​​ണ് നി​​ന്റെ വാ​​പ്പ? നി​​ന്റെ കൂ​​ടെ ക​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രൊ​​ക്കെ സ്റ്റേ​​റ്റ് ടീ​​മി​​നു​​വേ​​ണ്ടി ക​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ക​​ണ്ടി​​ല്ലേ? ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ക്യാ​​മ്പി​​ലെ​​ത്തി ചി​​ല​​ർ. നി​​ന്നെ എ​​ന്താ അ​​ധി​​കം പ്രാ​​ക്ടീ​​സ് ചെ​​യ്യി​​ക്കാ​​ത്ത​​ത്. നി​​ന്റെ ത​​ടി​​യെ​​ന്താ​​ണ് ഇ​​ങ്ങ​​​നെ? അ​​വ​​രെ​​ല്ലാം എ​​ന്നെ ക​​ളി​​യാ​​ക്കു​​ന്നു’ എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ഉ​​വൈ​​സി​​ന്റെ പ​​രി​​ഭ​​വം. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഉ​​വൈ​​സി​​നെ ക​​മാ​​ൽ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​ല്ലാം പ​​റ​​ഞ്ഞ് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി. ‘ഒ​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടും പേ​​ടി​​ക്കേ​​ണ്ട, വാ​​പ്പ​​ച്ചി കൂ​​ടെ​​യു​​ണ്ട്’.

    സ​​മ്മ​​ർ​​ദങ്ങളുടെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ

    വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മു​​മ്പേ എ​​ന്താ​​യി​​രു​​ന്നോ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ച​​ത്, അ​​തെ​​ല്ലാം കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി ചെ​​യ്ത് മു​​മ്പോ​​ട്ടു​​പോ​​വു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഞാ​​ൻ. ക്യാ​​മ്പും മ​​ക്ക​​ളു​​ടെ ശി​​ക്ഷ​​ണ​​വു​​മെ​​ല്ലാം മു​​റ​​പോ​​ലെ ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    പ്ല​​സ് വ​​ണ്ണി​​ന് എം.​​എ​​സ്.​​പി​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ത്ത​​ശേ​​ഷം അ​​ഞ്ചു​​മാ​​സ​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം അ​​തൊ​​ഴി​​വാ​​ക്കി​​യി​​ട്ട് ​​ഭാ​​ര​​ത് എ​​ഫ്.​​സി​​യി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​യ​​തോ​​ടെ ഉ​​വൈ​​സി​​ന്റെ പ​​ഠ​​നം നി​​ല​​ച്ചു. ബ​​ന്ധു​​ക്ക​​ളും സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളു​​മ​​ട​​ക്കം കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. മ​​ക​​ന്റെ ജീ​​വി​​തം വെ​​ച്ചാ​​ണ് ക​​ളി​​യെ​​ന്ന് പ​​ല​​രും എ​​ന്നോ​​ട് നേ​​രി​​ട്ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഭാ​​ര​​ത് എ​​ഫ്.​​സി​​യി​​ൽ സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ കി​​ട്ടി​​യ​​പ്പോ​​ൾ മ​​ന​​സ്സി​​ലു​​ള്ള ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ദ്യ​​പ​​ടി​​യാ​​യാ​​ണ് ഞാ​​ൻ അ​​തി​​നെ ക​​ണ്ട​​ത്. അ​​വ​​ന്റെ പ​​ഠ​​ന​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ആ​​ധി​​യി​​ൽ ഡി​​സ്റ്റ​​ൻ​​സാ​​യി പി​​ന്നീ​​ട് പ്ല​​സ് ടു​​വി​​ന് ചേ​​ർ​​ത്തു. അ​​ത് പാ​​സാ​​യി.

    ഭാ​​ര​​ത് എ​​ഫ്.​​സി ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ന​​കം പൂ​​ട്ടി​​യ​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് സു​​ദേ​​വ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ഞാ​​ൻ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ നേ​​രി​​ടാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. ക​​ളി കാ​​ര്യ​​മാ​​യെ​​ടു​​ത്ത ര​​ണ്ടാ​​മ​​ൻ ഉ​​നൈ​​സി​​നെ​​യും ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. നാ​​ട്ടി​​ലെ കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും സ്വ​​ന്തം മ​​ക്ക​​ളു​​ടെ​​യും പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി പ​​ണം ക​​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ക ശ്ര​​മ​​ക​​ര​​മാ​​യി. ഇ​​ൻ​​വ​​ർ​​ട്ട​​ർ, ബാ​​റ്റ​​റി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​യു​​ടെ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്ര​​ധാ​​ന ബി​​സി​​ന​​സ്. അ​​തി​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധ​​യൂ​​ന്നി​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ ഇ​​ന്ന് കോ​​ടീ​​ശ്വ​​ര​​നാ​​കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഞാ​​ൻ. അ​​തു​​ചെ​​യ്യാ​​തെ ക​​ളി​​ക്ക് പ്രാ​​മു​​ഖ്യം ന​​ൽ​​കി മു​​മ്പോ​​ട്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​ലും കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ൽ നി​​ര​​വ​​ധി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഉവൈസ്: ക​​രി​​യ​​റി​​ന്റെ നാ​​ൾ​​വ​​ഴി​​ക​​ൾ

    പ്ല​​സ് വ​​ണ്ണി​​ന് ഉ​​വൈ​​സി​​ന് മ​​ല​​പ്പു​​റം എം.​​എ​​സ്.​​പി​​യി​​ൽ അ​​ഡ്മി​​ഷ​​ൻ കി​​ട്ടി. ബി​​നോ​​യ് സാ​​റാ​​യി​​രു​​ന്നു കോ​​ച്ച്. അ​​വി​​ടെ അ​​ഞ്ചു​​മാ​​സ​​മേ നി​​ന്നി​​ട്ടു​​ള്ളൂ. അ​​പ്പോ​​​ഴേ​​ക്കും പു​​ണെ​​യി​​ൽ അ​​ന്ന​​ത്തെ ഐ ​​ലീ​​ഗ് ടീ​​മാ​​യ ഭാ​​ര​​ത് എ​​ഫ്.​​സി​​യു​​ടെ സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ട്ര​​യ​​ൽ​​സ്. ബി​​നോ​​യ് സാ​​റി​​ന്റെ സ​​മ്മ​​തം വാ​​ങ്ങി ഉ​​വൈ​​സി​​നെ ക​​മാ​​ൽ സെ​​ല​​ക്ഷ​​ന് കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​വ​​ന് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ കി​​ട്ടി​​യ​​ത്. വി​​ദേ​​ശ​​കോ​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു ഭാ​​ര​​തി​​ൽ. പ്രൊ​​ഫ​​ഷ​​ന​​ൽ ഫു​​ട്ബാ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്.

    ഭാ​​ര​​തി​​ലെ ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷം കൊ​​ണ്ട് ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷും ഹി​​ന്ദി​​യും ന​​ന്നാ​​യി സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​ൻ പ​​ഠി​​ച്ചു. അ​​ടു​​ത്ത വ​​ർ​​ഷം ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലെ സു​​ദേ​​വ എ​​ഫ്.​​സി​​യി​​ൽ. അ​​വി​​ടെ​​യും വി​​ദേ​​ശ കോ​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തു​​വ​​രെ സ്ട്രൈ​​ക്ക​​റാ​​യും മി​​ഡ്ഫീ​​ൽ​​ഡ​​റാ​​യും ക​​ളി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ഉ​​വൈ​​സി​​നെ ഡി​​ഫ​​ൻ​​ഡ​​റു​​ടെ റോ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റി​​യ​​ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. താ​​ൻ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ള​​ത്തി​​ൽ പ്രാ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക​​മാ​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റി​​യ താ​​ര​​മാ​​ണ് ഉ​​വൈ​​സ് എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​മാ​​റ്റ​​ത്തി​​ന് കോ​​ച്ചി​​ന്റെ മ​​റു​​പ​​ടി.

    അ​​ങ്ങ​​നെ​​യി​​രി​​ക്കെ​​യാ​​ണ് തൃ​​ശൂ​​ർ ആ​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യി എ​​ഫ്.​​സി കേ​​ര​​ള ടീം ​​രൂ​​പം കൊ​​ള്ളു​​​ന്ന​​ത്. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു സെ​​ക്ക​​ൻ​​ഡ് ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ക്ല​​ബ് വ​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സു​​ദേ​​വ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ങ്ങോ​​ട്ട് മാ​​റി. ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷം എ​​ഫ്.​​സി കേ​​ര​​ള​​യി​​ൽ ക​​ളി​​ച്ചു. അ​​ടു​​ത്ത വ​​ർ​​ഷം ജാ​​ലി പി. ​​ഇ​​ബ്രാ​​ഹിം എ​​ന്ന പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക​​നു​​കീ​​ഴി​​ൽ തൃ​​ശൂ​​രി​​ൽ ത​​ന്നെ​​യു​​ള്ള എ​​ഫ്.​​സി തൃ​​ശൂ​​രി​​ലേ​​ക്ക്. കേ​​ര​​ള പ്രീ​​മി​​യ​​ർ ലീ​​ഗ് ക​​ളി​​ക്കാ​​ൻ ഉ​​ന്ന​​മി​​ട്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. അ​​ന്നു​​മു​​ത​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ഴും ജാ​​ലി മെ​​ന്റ​​റെ പോ​​ലെ ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി കൂ​​ടെ​​യു​​ണ്ട്.

    എ​​ഫ്.​​സി തൃ​​ശൂ​​രി​​ൽ ക​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ലെ ഓ​​സോ​​ൺ എ​​ഫ്.​​സി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വി​​ളി വ​​ന്നു. അ​​വി​​ടു​​ത്തെ വി​​ദേ​​ശ കോ​​ച്ചി​​നു​​കീ​​ഴി​​ൽ ന​​ന്നാ​​യി ക​​ളി​​ച്ചു. അ​​തു​​ക​​ണ്ട് ബാം​​ഗ്ലൂ​​ർ യു​​നൈ​​റ്റ​​ഡ് വി​​ളി​​ച്ചു. അ​​വ​​ർ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി മി​​ക​​ച്ച ഫോ​​മി​​ൽ ക​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു കോ​​വി​​ഡ് വ്യാ​​പ​​നം. അ​​തോ​​ടെ ക്ല​​ബെ​​ല്ലാം പൂ​​ട്ടി. നാ​​ട്ടി​​ൽ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്തി. പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങാ​​നാ​​വാ​​ത്ത അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ൽ വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള വ​​ഴി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ന്ന് പ്രാ​​ക്ടീ​​സ് ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്ന​​ത്. പ​​രി​​ക്കു​​മാ​​റി​​യ അ​​നി​​യ​​ൻ ഉ​​വൈ​​സും അ​​വ​​നൊ​​പ്പം കൂ​​ടി. പ്രൊ​​ഫ​​ഷ​​ന​​ൽ ഫു​​ട്ബാ​​ള​​റാ​​യി മാ​​റി​​യ ഉ​​നൈ​​സ് ഇ​​പ്പോ​​ൾ ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ൽ കു​​ട​​ക് എ​​ഫ്.​​സി​​യു​​ടെ താ​​ര​​മാ​​ണ്.

    കോ​​വി​​ഡി​​നു​​ശേ​​ഷം കെ.​​എ​​സ്.​​ഇ.​​ബി ടീ​​മി​​നു​​വേ​​ണ്ടി അ​​തി​​ഥി​​താ​​ര​​മാ​​യി ക​​ള​​ത്തി​​ൽ. കെ.​​പി.​​എ​​ല്ലി​​ൽ കെ.​​എ​​സ്.​​ഇ.​​ബി​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി മി​​ന്നു​​ന്ന പ്ര​​ക​​ട​​നം. ഫൈ​​ന​​ൽ ഗോ​​കു​​ല​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ. ആ ​​പ്ര​​ക​​ട​​നം ക​​ണ്ട് ഗോ​​കു​​ലം അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ ഐ ​​ലീ​​ഗി​​ൽ ക​​ളി​​ക്കാ​​ൻ ക്ഷ​​ണി​​ച്ചു. മൂ​​ന്നു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു ക​​രാ​​ർ. ഒ​​രു സീ​​സ​​ൺ മു​​ഴു​​വ​​ൻ ഗോ​​കു​​ല​​ത്തി​​ന് ബൂ​​ട്ടു​​കെ​​ട്ടി. ഇ​​ട​​തു വി​​ങ് ബാ​​ക്കി​​ന്റെ പൊ​​സി​​ഷ​​നി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ഗോ​​കു​​ല​​ത്തി​​ൽ. ഗോ​​കു​​ല​​ത്തി​​ലെ പ്ര​​ക​​ട​​നം ക​​ണ്ടാ​​ണ് ജം​​ഷ​​ഡ്പൂ​​ർ എ​​ഫ്.​​സി എ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ഗോ​​കു​​ല​​വു​​മാ​​യി ര​​ണ്ടു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ക​​രാ​​ർ ബാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള​​തി​​നാ​​ൽ 35 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ ട്രാ​​ൻ​​സ്ഫ​​ർ ഫീ​​സ് കൊ​​ടു​​ത്താ​​ണ് ജം​​ഷ​​ഡ്പൂ​​ർ എ​​ഫ്.​​സി ഉ​​വൈ​​സി​​നെ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്. മൂ​​ന്നു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ​​രു​​മാ​​യു​​ള്ള ക​​രാ​​ർ.

    ആ​​ദ്യ​​ത്തെ വ​​ർ​​ഷം ​േപ്ല​​യി​​ങ് ഇ​​ല​​വ​​നി​​ൽ കാ​​ര്യ​​മാ​​യി ഇ​​ടം കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​ടു​​ത്ത വ​​ർ​​ഷം ഖാ​​ലി​​ദ് ജ​​മീ​​ൽ കോ​​ച്ചാ​​യി എ​​ത്തി​​യ​​തോ​​ടെ ഉ​​വൈ​​സി​​ന്റെ ക​​ളി​​യും ത​​ല​​വ​​ര​​യും മാ​​റി. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ സീ​​സ​​ണി​​ൽ ഒ​​രു മി​​നി​​റ്റു​​പോ​​ലും സ​​ബ്സ്റ്റി​​റ്റ്യൂ​​ട്ട് ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടാ​​തെ ജം​​ഷ​​ഡ്പൂ​​രി​​നു​​വേ​​ണ്ടി ക​​ള​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഉ​​വൈ​​സി​​ലെ പ്ര​​തി​​ഭ​​യെ​​ത്തേ​​ടി പി​​ന്നീ​​ടെ​​ത്തി​​യ​​ത് പ​​ഞ്ചാ​​ബ് എ​​ഫ്.​​സി. അ​​വ​​ർ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ അ​​ഞ്ചു ക്ല​​ബു​​ക​​ൾ മി​​ക​​ച്ച ഓ​​ഫ​​റു​​ക​​ളു​​മാ​​യി പി​​ന്നാ​​ലെ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ല കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചാ​​ണ് പ​​ഞ്ചാ​​ബി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​വാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച​​ത്. ഈ ​​സീ​​സ​​ണി​​ൽ മൂ​​ന്നു ക​​ളി​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ഞ്ചാ​​ബി​​നു​​വേ​​ണ്ടി ക​​ള​​ത്തി​​ലി​​റ​​ങ്ങി. അ​​തി​​ൽ മി​​ക​​ച്ച പ്ര​​ക​​ട​​നം കാ​​ഴ്ച​​വെ​​ച്ച​​തി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ക്യാ​​മ്പി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള വി​​ളി.

    അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ക്ല​​ബു​​ക​​ളി​​ൽ ക​​ളി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ഞാ​​ൻ മാ​​സാ​​മാ​​സം അ​​വ​​ന് പ​​ണം അ​​യ​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ക്കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഐ.​​എ​​സ്.​​എ​​ൽ ക്ല​​ബി​​ൽ ക​​യ​​റു​​ന്ന​​ത് വ​​രെ അ​​ത് തു​​ട​​ർ​​ന്നു. ​പോ​​ഷ​​ക സ​​മ്പു​​ഷ്ട​​മാ​​യ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ​പ്ര​​തി​​മാ​​സം 20000 രൂ​​പ​​വ​​രെ അ​​യ​​ച്ചു ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. പ്രോ​​ട്ടീ​​ൻ ന​​ന്നാ​​യി ല​​ഭി​​ക്കു​​ക​​യും ശാ​​രീ​​രി​​ക ക്ഷ​​മ​​ത നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്താ​​ലേ ഭാ​​വി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​രു​​​ത്ത​​നാ​​യി വ​​ള​​രൂ. അ​​തു​​​കൊ​​ണ്ട് അ​​വ​​ന്റെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യി​​ൽ തു​​ട​​ക്കം മു​​ത​​ൽ പ്രോ​​ട്ടീ​​ൻ ദാ​​യ​​ക​​മാ​​യ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന് പ്ര​​ഥ​​മ പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു.


    ഉ​​വൈ​​സ് ഓ​​രോ വ​​ർ​​ഷ​​വും എ​​ത്തേ​​ണ്ട ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​തൊ​​ക്കെ​​യെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ നേ​​ര​​ത്തേ സെ​​റ്റ് ചെ​​യ്ത് വെ​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. 18-ാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ അ​​ണ്ട​​ർ 18 ഐ ​​ലീ​​ഗ്, 20ൽ ​​സീ​​നി​​യ​​ർ ഐ ​​ലീ​​ഗ് ര​​ണ്ടാം ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ..​​എ​​ല്ലാം കൃ​​ത്യ​​മാ​​യെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ന് 20 ക​​ട​​ന്ന ശേ​​ഷം പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ ആ ​​ഒ​​ഴു​​ക്കി​​ന് വി​​ഘാ​​തം നേ​​രി​​ട്ടു.

    അ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ഉ​​പ്പാ​​ക്ക് സ്കൂ​​ട്ട​​ർ അ​​പ​​ക​​ട​​ത്തി​​ൽ ന​​ട്ടെ​​ല്ലി​​ന് ഗു​​രു​​ത​​ര പ​​രി​​ക്ക് പ​​റ്റി. അ​​ഞ്ചു വ​​ർ​​ഷം കി​​ട​​ന്ന കി​​ട​​പ്പി​​ൽ. എ​​ന്തു​​വി​​ല കൊ​​ടു​​ത്തും ഉ​​പ്പ​​യെ തി​​രി​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്കാ​​ൻ, ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന സ​​മ്പാ​​ദ്യം മു​​ഴു​​വ​​നും ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ച്ചു. ദൈ​​വം തു​​ണ​​ച്ച് അ​​തു സാ​​ധി​​ച്ചു. ഉ​​പ്പ​​യെ ന​​ട​​ക്കാ​​ൻ പ്രാ​​പ്ത​​നാ​​ക്കി.

    ഒ​​രു ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ക​​ഥ!

    ഞാ​​ൻ ക​​ളി​​യു​​മാ​​യി ഓ​​ടി ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ക​​ട​​യൊ​​ക്കെ നോ​​ക്കി ന​​ട​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത് ഉ​​പ്പ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഉ​​പ്പ​​ക്ക് വ​​യ്യാ​​താ​​യ​​തോ​​ടെ ക​​ട കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ലും ശ്ര​​ദ്ധ വേ​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​യി. കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ താ​​ളം​​തെ​​റ്റി​​യ​​തോ​​ടെ ക​​ടം ക​​യ​​റാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. ഉ​​വൈ​​സാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ​​ന്റെ ക​​രി​​യ​​റി​​ലെ നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​​ലും. ആ​​കെ ആ​​ധി പി​​ടി​​ച്ച് ന​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു പി​​ന്നെ. എ​​ന്തു ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ത്ത അ​​വ​​സ്ഥ.

    സ​​മ്മ​​ർ​​ദം താ​​ങ്ങാ​​നാ​​വാ​​തെ എ​​നി​​ക്കെ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​മെ​​ന്നു​​ത​​ന്നെ ഞാ​​ൻ ഭ​​യ​​ന്നു. ടെ​​ൻ​​ഷ​​ൻ അ​​ടി​​ച്ച് ആ​​രോ​​ഗ്യം അ​​പ​​ക​​ട​​ത്തി​​ലാ​​ണെ​​ന്ന ഭീ​​തി വ​​ന്നു​​മൂ​​ടി. ഈ ​​ഭീ​​തി​​കാ​​ര​​ണം പ​​ത്തു ല​​ക്ഷം രൂ​​പ​​യു​​ടെ ലൈ​​ഫ് ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് പോ​​ളി​​സി എ​​ടു​​ത്തു. വ​​ണ്ടി ഓ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​യാ​​ളെ​​ക്കൂ​​ടി ക​​വ​​റേ​​ജി​​ൽ വ​​രു​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ​​ണം മു​​ട​​ക്കി ടാ​​റ്റ സു​​മോ​​യു​​ടെ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് പു​​തു​​ക്കി. എ​​നി​​ക്കെ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും സം​​ഭ​​വി​​ച്ചാ​​ൽ ക​​ട​​ങ്ങ​​ൾ വീ​​ട്ടാ​​നു​​ള്ള തു​​ക​​യെ​​ങ്കി​​ലും കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന് കി​​ട്ടു​​മ​​ല്ലോ എ​​ന്ന ചി​​ന്ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു മ​​ന​​സ്സി​​ൽ. ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​തേ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ചി​​രി​​യും ക​​ര​​ച്ചി​​ലു​​മൊ​​ക്കെ വ​​രും.

    മൂ​​ന്നു വ​​ർ​​ഷം ആ ​​ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് പോ​​ളി​​സി ഞാ​​ൻ കൊ​​ണ്ടു​​ന​​ട​​ന്നു. ഉ​​വൈ​​സ് ഐ ​​ലീ​​ഗ് ക​​ളി​​ക്കാ​​ൻ ക​​രാ​​ർ ഒ​​പ്പി​​ച്ച സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ൽ ആ ​​പോ​​ളി​​സി ക്ലോ​​സ് ചെ​​യ്യു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. വ​​ണ്ടി വീ​​ണ്ടും തേ​​ർ​​ഡ് പാ​​ർ​​ട്ടി ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റ്റി. നി​​വൃ​​ത്തി​​കേ​​ടു കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് അ​​ന്ന് അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ക്കെ ചി​​ന്തി​​ച്ചു​​പോ​​യ​​ത്.

    പ്ര​​ള​​യ​​ത്തി​​ലും മു​​ങ്ങാ​​ത്ത ആ​​ത്മ​​ധൈ​​ര്യം

    അ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ലാ​​ണ് ക​​വ​​ള​​പ്പാ​​റ ദു​​ര​​ന്ത​​വും നി​​ല​​മ്പൂ​​രി​​നെ മു​​ക്കി​​യ പ്ര​​ള​​യ​​വും. ക​​ട വെ​​ള്ള​​ത്തി​​ൽ മു​​ങ്ങി. ഒ​​ന്നാം​​നി​​ല​​യി​​ൽ മൂ​​ന്ന​​ടി ഉ​​യ​​ര​​ത്തി​​ൽ​​വ​​രെ വെ​​ള്ളം​​പൊ​​ങ്ങി. 15 ല​​ക്ഷ​​ത്തോ​​ളം രൂ​​പ​​യു​​ടെ ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക് സാ​​ധ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ശി​​ച്ചു. ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ത​​ക​​ർ​​ന്നു​​പോ​​കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന എ​​ന്നെ തു​​ണ​​ച്ച​​ത് നി​​ല​​മ്പൂ​​രി​​ലെ സി​​വി​​ൽ ഡി​​ഫ​​ൻ​​സ് അം​​ഗ​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ആ​​ർ​​ജി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ആ​​ത്മ​​ധൈ​​ര്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​ല​​യി​​ടി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ മൂ​​ന്നു​​നാ​​ലു ദി​​വ​​സം അ​​വി​​ടെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​രി​​ച​​യ​​ക്കാ​​രെ​​ല്ലാം എ​​ന്നെ ഫോ​​ണി​​ൽ വി​​ളി​​ച്ചി​​ട്ടും കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ല. തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ക​​ട​​യി​​ൽ വെ​​ള്ളം ക​​യ​​റി​​യ​​ത് അ​​റി​​ഞ്ഞ​​ത്. ഒ​​രു​​പാ​​ട് ജീ​​വി​​ത​​ങ്ങ​​ൾ ത​​ക​​ർ​​ന്ന മ​​ഹാ​​ദു​​ര​​ന്ത​​ത്തി​​ന്റെ ദൃ​​ക്സാ​​ക്ഷി​​യാ​​യെ​​ത്തി​​യ എ​​നി​​ക്ക് ക​​ട​​യി​​ലെ സാ​​ധ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ശി​​ച്ച​​ത് വ​​ലി​​യ ന​​ഷ്ട​​മാ​​യി തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല.

    ന​​ന്ദി, സ്വ​​പ്ന​​യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ കൂ​​ട്ടു​​നി​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക്

    ഒ​​രു​​പാ​​ടു​​പേ​​ർ ഈ ​​സ്വ​​പ്ന​​യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ എ​​ന്റെ ത്യാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം കൂ​​ട്ടു​​നി​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പ്രി​​യ​​പ​​ത്നി സ​​ൽ​​മ​​ത്താ​​ണ് അ​​വ​​രി​​ൽ ഒ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ​​യാ​​ൾ. പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളു​​ടെ വ​​ൻ​​മ​​ല​​ക​​ൾ പ്ര​​തി​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യ യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ ഏ​​തു തീ​​രു​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും പി​​ന്തു​​ണ​​യു​​മാ​​യി അ​​വ​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പി​​ന്നെ ജാ​​ലി പി. ​​ഇ​​ബ്രാ​​ഹി​​മി​​നെ​​പ്പോ​​ലെ​​യു​​ള്ള ഒ​​രു​​പാ​​ട് പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക​​ർ. ഒ​​പ്പം ക​​ളി​​ച്ച​​വ​​രും അ​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​രു​​മാ​​യ നി​​ര​​വ​​ധി ഫു​​ട്ബാ​​ൾ താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ. അ​​ന്ന് മാ​​ധ്യ​​മം ഷൂ​​ട്ടൗ​​ട്ടി​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച ‘ക​​മാ​​ലി​​ന്റെ ഹൃ​​ദ​​യ​​താ​​ളം’ എ​​ന്ന ലേ​​ഖ​​നം ഈ ​​യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ എ​​നി​​ക്ക് അ​​ന​​ൽ​​പ​​മാ​​യ പ്ര​​ചോ​​ദ​​നം പ​​ക​​ർ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. വീ​​ണു​​പോ​​വു​​മോ എ​​ന്ന് ആ​​ശ​​ങ്കി​​ക്കു​​ന്ന നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​തെ​​ടു​​ത്ത് പ​​ല​​യാ​​വ​​ർ​​ത്തി വാ​​യി​​ക്കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഒ​​ടു​​വി​​ൽ എ​​ന്റെ സ്വ​​പ്ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ത്തി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഞാ​​ൻ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ച ഉ​​യ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​വൈ​​സ് പ​​ന്ത​​ടി​​ച്ചെ​​ത്തി. അ​​ച്ച​​ട​​ക്ക​​വും അ​​ർ​​പ്പ​​ണ ബോ​​ധ​​വു​​മു​​ള്ള അ​​വ​​ൻ ദൈ​​വാ​​നു​​ഗ്ര​​ഹ​​ത്താ​​ൽ ഇ​​നി​​യു​​മേ​​റെ വ​​ള​​രു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഞാ​​ൻ ഉ​​റ​​ച്ചു​​വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​വ​​ർ​​ഷം ഉ​​വൈ​​സ് വി​​വാ​​ഹി​​ത​​നാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. നി​​ല​​മ്പൂ​​ർ​​ക്കാ​​രി ഹ​​ന ഹാ​​രി​​സാ​​ണ് അ​​വ​​ന്റെ ന​​ല്ല​​പാ​​തി.

    ഇ​​നി ഞാ​​ൻ സ്വ​​ന്തം തൊ​​ഴി​​ലി​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധ​​യൂ​​ന്നു​​ക​​യാ​​ണ്. ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക്സ് ത​​ൽ​​പ​​ര​​നാ​​യ ക​​ച്ച​​വ​​ട​​ക്കാ​​ര​​ന്റെ റോ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും മാ​​റു​​ന്നു. ഇ​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ ചെ​​യ്തു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ലി​​ഥി​​യം ബാ​​റ്റ​​റി നി​​ർ​​മാ​​ണ​​മാ​​ണ്. പ​​ന്തു​​ക​​ളി​​ക്കൊ​​പ്പം ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക്സും എ​​ന്റെ പാ​​ഷ​​നാ​​ണ്. ഇ​​നി ആ ​​പാ​​ഷ​​നും എ​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​വു​​മാ​​യി മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കും.

    ഇ​​തു​​പോ​​ലെ ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​ന​​സ്സി​​ലു​​ള്ള​​വ​​രോ​​ട് ജീ​​വി​​തം സാ​​ക്ഷ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ക​​മാ​​ലി​​ന് പ​​റ​​യാ​​നു​​ള്ള​​ത് പൗ​​ലോ കൊ​​യ്ലോ​​യു​​ടെ വി​​ഖ്യാ​​ത​​മാ​​യ ആ ​​വാ​​ക്കു​​ക​​ളാ​​ണ്- ‘നി​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​രു​​കാ​​ര്യം അ​​തി​​തീ​​വ്ര​​മാ​​യി ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചാ​​ൽ, അ​​ത് നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് നേ​​ടി​​ത്ത​​രാ​​ൻ വേ​​ണ്ടി ഈ ​​പ്ര​​പ​​ഞ്ചം മു​​ഴു​​വ​​ൻ ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന ന​​ട​​ത്തും’.

    indian footballer, Kamaludheen, Muhammad Uvais, Kerala
