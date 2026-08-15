ഡബിളടിച്ച് ഹർമൻപ്രീത്; ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയത്തുടക്കം

ഡബിളടിച്ച് ഹർമൻപ്രീത്; ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയത്തുടക്കംtext_fields
ആംസ്റ്റൽവീൽ : ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയത്തുടക്കം. പൂൾ ഡിയിലെ ആവേശകരമായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെയ്ൽസിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തുവിട്ടത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ്ങിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളും സഞ്ജയുടെ ഗോളുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യ, എട്ടാം മിനിറ്റിൽ സഞ്ജയിന്റെ ഫീൽഡ് ഗോളിലൂടെ ആദ്യ ലീഡ് നേടി. ആ വേഗത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുശേഷം ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി (2-0).
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. 43-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ലക്ഷ്യം കണ്ട ഹർമൻപ്രീത് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു (3-0). മത്സരം അവസാനിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ (55-ാം മിനിറ്റ്) സർക്കിളിനുള്ളിലെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനൊടുവിൽ സാം വെൽശിലൂടെ വെയ്ൽസ് ആശ്വാസ ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യയുടെ വിജയം തടയാൻ സാധിച്ചില്ല.
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