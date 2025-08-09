Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മ​രു​ന്ന​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ്

    2024ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ത്തേ​ജ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് 260 പേ​ർ
    മ​രു​ന്ന​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തി​ന് നാ​ണി​ച്ചു ത​ല താ​ഴ്ത്താ​ൻ ഒ​രു റെ​ക്കോ​ഡ്. 2024ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ത്തേ​ജ​ക മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് 260 പേ​ർ. 7466 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ക​വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി (നാ​ഡ) പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. 2019ലെ 224​ഉം ക​ട​ന്ന് സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടു പു​തി​യ ക​ണ​ക്ക്. 2023ൽ 213 ​പേ​ർ പോ​സി​റ്റി​വാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ണ​ക്ക് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ത്തേ​ജ​ക​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇം​റാ​ൻ പ്ര​താ​പ്ഗ​ർ​ഹി എം.​പി​യു​ടെ ചോ​ദ്യം. ഇ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​വെ, ഉ​ത്തേ​ജ​ക​മ​രു​ന്നി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി​യും മു​ന്നി​ൽ. 2023ൽ 61 ​ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 76 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​നം 43, ഗു​സ്തി 29, ബോ​ക്സി​ങ് 17 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ.

