link ഹ​ങ്ചോ​വി​ൽ 39 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 655 അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2018ൽ ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ൽ നേ​ടി​യ 70 മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് (16 സ്വ​ർ​ണം, 23 വെ​ള്ളി, 31 വെ​ങ്ക​ലം) ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. അ​ന്ന് എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു. 1986ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ അ​ഞ്ചി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നൂ​റ് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വും. ‘ഇ​സ് ബാ​ർ, സോ ​പാ​ർ’ (ഇ​ത്ത​വ​ണ നൂ​റി​ന​പ്പു​റം) എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ട്രാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ 20 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 25 പോ​ഡി​യം ഫി​നി​ഷു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജാ​വ​ലി​ൻ സൂ​പ്പ​ർ സ്റ്റാ​ർ ചോ​പ്ര​യ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച് ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മീ​രാ​ഭാ​യ് ചാ​നു, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ പി.​വി. സി​ന്ധു, ഗു​സ്തി​യി​ൽ ബ​ജ്‌​റം​ഗ് പൂ​നി​യ, ബോ​ക്‌​സി​ങ്ങി​ൽ ല​വ്‌​ലി​ന ബൊ​ർ​ഗൊ ഹെ​യ്‌​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌ മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ. പു​രു​ഷ, വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലും ഹോ​ക്കി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ർ​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ബ​ഡി, ചെ​സ്, അ​മ്പെ​യ്ത്ത് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ‍യെ​ല്ലാം മ​ഞ്ഞ​ലോ​ഹ നേ​ട്ടം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. 2018ൽ ​ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ബോ​ക്‌​സി​ങ്ങി​ൽ നി​ഖാ​ത് സ​രീ​നും ല​വ്‌​ലി​ന​യും മെ​ഡ​ൽ ഫേ​വ​റി​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. ഹോ​ക്കി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് സി​ങ്ങും ല​വ്‌​ലി​ന‍യും ഇ​ന്ന​ത്തെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​താ​ക​യേ​ന്തും. Show Full Article

News Summary -

India looking for the first century in the winning medal