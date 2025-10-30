Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    30 Oct 2025 10:24 AM IST
    30 Oct 2025 10:24 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ന് ആ​റ് ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ന് ആ​റ് ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ
    1.വ​നി​ത 61 കി​ലോ​ഗ്രാം ഗു​സ്തി​യി​ൽ യ​ഷി​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ, 2. ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ വ​നി​ സിം​ഗി​ൾ​സ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ല​ഗോ​ട്ട്ല വെ​ന്ന​ല

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ആ​റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബോ​ക്സി​ങ് ഇ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങും. എ​ക്സി​ബ​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​മ്പ് നേ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്.



    വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖു​ഷി ച​ന്ദ് (46 കി.​ഗ്രാം), ച​ന്ദ്രി​ക പൂ​ജാ​രി (54 കി.​ഗ്രാം), ഹ​ർ​നൂ​ർ കൗ​ർ (66 കി.​ഗ്രാം), അ​ൻ​ഷി​ക (+80 കി.​ഗ്രാം), അ​ഹാ​ന ശ​ർ​മ്മ (50 കി.​ഗ്രാം) എ​ന്നി​വ​ർ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങും. പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഞ്ചെ​ൻ​ബ സിം​ഗ് മൊ​യി​ബു​ങ്ഖോ​ങ്ബാം (50 കി.​ഗ്രാം) മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ല​ഭി​ച്ച മൂ​ന്ന് മെ​ഡ​ലു​ക​ളോ​ടെ നാ​ല് സ്വ​ർ​ണം, 10 വെ​ള്ളി, 13 വെ​ങ്ക​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​കെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം 27 ആ​യി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ 400 മീ​റ്റ​ർ ഫ്രീ​സ്റ്റൈ​ൽ നീ​ന്ത​ലി​ൽ 4:21.86 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​മ​യം കു​റി​ച്ച് ദി​നി​ധി ദേ​സിം​ഗു ത​ന്റെ ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് തി​രു​ത്തി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന ഗെ​യിം​സി​ൽ 222 ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

