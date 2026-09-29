ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ സ്വർണം; വനിതാ 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ചരിത്രവിജയംtext_fields
നാഗോയ : ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണവരൾച്ചക്ക് വിരാമമിട്ട് വനിതകളുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേ ടീം. ആവേശം അലതല്ലിയ ഫൈനലിൽ. കിരൺ പഹൽ, മചെട്ടീര പൂവമ്മ, പ്രാചി, വിദ്യ രാംരാജ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിച്ച് കരുത്തരായ എതിരാളികളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ തൊട്ടത്. നാഗോയയിലെ ഏഷ്യൻഗെയിംസിൽ അത്ലറ്റിക്സ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ സ്വർണമാണിത്. 3 മിനിറ്റും 29.69 സെക്കൻഡും സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്തത്. കടുത്ത മത്സരമാണ് ട്രാക്കിൽ അരങ്ങേറിയത്. 3 മിനിറ്റ് 30.21 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ബഹ്റൈൻ വെള്ളിയും (സിൽവർ), 3 മിനിറ്റ് 31.02 സെക്കൻഡിൽ എത്തിയ ചൈന വെങ്കലവും (ബ്രോൺസ്) സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ പുരുഷൻമാരുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
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