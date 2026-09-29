Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ സ്വർണം; വനിതാ 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ചരിത്രവിജയം

    text_fields
    bookmark_border
    Indian womens 4x400m relay team celebrating their historic gold medal win at the Asian Games
    cancel

    നാഗോയ : ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണവരൾച്ചക്ക് വിരാമമിട്ട് വനിതകളുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേ ടീം. ആവേശം അലതല്ലിയ ഫൈനലിൽ. കിരൺ പഹൽ, മചെട്ടീര പൂവമ്മ, പ്രാചി, വിദ്യ രാംരാജ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിച്ച് കരുത്തരായ എതിരാളികളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ തൊട്ടത്. നാഗോയയിലെ ഏഷ്യൻഗെയിംസിൽ അത്‌ലറ്റിക്സ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ സ്വർണമാണിത്. 3 മിനിറ്റും 29.69 സെക്കൻഡും സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്തത്. കടുത്ത മത്സരമാണ് ട്രാക്കിൽ അരങ്ങേറിയത്. 3 മിനിറ്റ് 30.21 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ബഹ്‌റൈൻ വെള്ളിയും (സിൽവർ), 3 മിനിറ്റ് 31.02 സെക്കൻഡിൽ എത്തിയ ചൈന വെങ്കലവും (ബ്രോൺസ്) സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ പുരുഷൻമാരുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - India Wins First Gold in Asian Games Athletics: Historic Victory in Women’s 4x400m Relay
    Next Story
    X