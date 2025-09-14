Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Sept 2025 8:02 AM IST
    14 Sept 2025 8:02 AM IST

    വ​നി​ത ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഹോ​ക്കി; ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്

    Indian stars celebrate after scoring a goal
    ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ഹാ​ങ്ഷൂ (ചൈ​ന): വ​നി​ത ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഹോ​ക്കി കി​രീ​ടം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലെ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​പ്പാ​നോ​ട് 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ ചൈ​ന​യോ​ട് തോ​റ്റ​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ചൈ​ന​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    ജ​പ്പാ​നെ​തി​രെ ഏ​ഴാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബ്യൂ​ട്ടി ഡ​ങ്ഡ​ങ് ഇ​ന്ത്യ​യെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. മ​ത്സ​രം തീ​രാ​നി​രി​ക്കെ, 58ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കൊ​ബാ​യാ​ക​വ ഷി​ഹോ​യി​ലൂ​ടെ ജ​പ്പാ​ന്റെ തി​രി​ച്ച​ടി. ഇ​തോ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നാ​ല് പോ​യ​ന്റി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ, ഒ​രു പോ​യ​ന്റു​ള്ള കൊ​റി​യ വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ ചൈ​ന​ക്കെ​തി​രെ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​സ്ത​മി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​റി​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തോ​റ്റു. സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലെ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് പോ​യ​ന്റോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ക​ട​ന്ന​ത്. 2017ൽ ​ചൈ​ന​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 2022ൽ ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​മേ ല​ഭി​ച്ചു​ള്ളൂ. ഇ​യ്യി​ടെ പു​രു​ഷ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഹോ​ക്കി കി​രീ​ടം ഇ​ന്ത്യ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

