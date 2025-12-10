Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_righthockeychevron_rightഅർജന്റീനയെ വീഴ്ത്തി;...
    hockey
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:18 PM IST

    അർജന്റീനയെ വീഴ്ത്തി; ലോക ജൂനിയർ ഹോക്കി വെങ്കലമണിഞ്ഞ് ശ്രീജേഷിന്റെ കുട്ടികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Junior Hockey World Cup
    cancel
    camera_alt

    ലോക ജൂനിയർ ഹോക്കി വെങ്കലം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗങ്ങൾ

    Listen to this Article

    ചെ​ന്നൈ: ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് പി​റ​കി​ൽ​നി​ന്ന ശേ​ഷം അ​ത്ര​യും മ​ട​ക്കി ഒ​പ്പ​മെ​ത്തു​ക​യും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് ജ​യം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ലോ​ക ജൂ​നി​യ​ർ ഹോ​ക്കി​യി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം.

    ര​ണ്ട് പെ​നാ​ൽ​റ്റി കോ​ർ​ണ​റു​ക​ളും ര​ണ്ട് പെ​നാ​ൽ​റ്റി സ്ട്രോ​ക്കു​ക​ളും ഗോ​ളാ​ക്കി​യാ​ണ് ടീം ​ഇ​ന്ത്യ മൂ​ന്നാ​മ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പോ​രി​ൽ ജ​യം പി​ടി​ച്ച​ത്. അ​ങ്കി​ത് പാ​ൽ, മ​ൻ​മീ​ത് സി​ങ്, ശാ​ര​ദ ന​ന്ദ്, അ​ൻ​മോ​ൾ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സ്കോ​റ​ർ​മാ​ർ.

    മത്സരത്തി​ന്റെ ആദ്യ ക്വാർട്ടറിലെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ സ്കോർ ചെയ്തത് അർജന്റീനയായിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടാം ഗോളും നേടി അവർ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. 49ാം മിനിറ്റിൽ അങ്കിത് പാൽ ആദ്യം സ്കോർ ചെയ്തു. പിന്നലെ, 52ാം മിനിറ്റിൽ മൻമീത് സിങും, 57ാം മിനിറ്റിൽ ശാരദ നന്ദും, 58ൽ അൻമോലും സ്കോർ ചെയ്ത് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. മലയാളി താരം പി.ആർ ശ്രീജേഷാണ് ഇന്ത്യ ജൂനിയർ ടീം പരിശീലകൻ.

    നേരത്തെ സെമിയിൽ ജർമനിയോടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി. അ​ഞ്ചാ​മ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പോ​രി​ൽ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​നെ ബെ​ൽ​ജി​യം കീഴടക്കി. ജർമനിയും സ്​പെയിനും തമ്മിലാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hockey indiaSports NewsJunior World Cup HockeyHockey News
    News Summary - Junior Hockey World Cup: India beats Argentina 4-2 to finish third
    Similar News
    Next Story
    X