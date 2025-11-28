Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Nov 2025 8:50 AM IST
    28 Nov 2025 8:50 AM IST

    ചിലിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ; ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം

    ചിലിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ; ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം
    ചെന്നൈ: ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ തുടക്കമാവും. ഇന്ന് പൂൾ ബിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചിലിയാണ് ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. ചെന്നൈയിലെ മേയർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 5.45ന് കളി തുടങ്ങും.

    മുൻ സീനിയർ ടീം ക്യാപ്റ്റനും മലയാളിയുമായ പി.ആർ. ശ്രീജേഷാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. 2001ലും 2016ലും കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യ ഒടുവിൽ ടൂർണമെന്റ് നടന്ന 2023ൽ നാലാമതായിരുന്നു. ഒമാനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡുമാണ് ബി പൂളിലെ മറ്റു ടീമുകൾ. ആറ് പൂളുകളിലായി 24 ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈക്ക് പുറമെ, മധുരയിലും മത്സരങ്ങളുണ്ട്.

    TAGS:ChileJunior Hockey World CupIndiaSports News
