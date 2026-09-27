ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഹോക്കി; സിംഗപ്പൂരിനെ ഗോളിൽ മുക്കി (7-0) ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഹോക്കി; സിംഗപ്പൂരിനെ ഗോളിൽ മുക്കി (7-0) ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽtext_fields
നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെമിഫൈനലിൽ. പൂൾ ബിയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിനെ എതിരില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ സെമിഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയായ വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യ, ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ മികച്ച പ്രതിരോധത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ തളക്കാൻ സിംഗപ്പൂരിന് സാധിച്ചെങ്കിലും, രണ്ടാം ക്വാർട്ടർ മുതൽ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. യുവതാരം സുനേലിത ടോപ്പോ ഇന്ത്യക്കായി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി തിളങ്ങി. മത്സരത്തിന്റെ 17-ാം മിനിറ്റിൽ മികച്ച ഫീൽഡ് ഗോളിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ സലീമ ടെറ്റെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾവേട്ടക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 26-ാം മിനിറ്റിൽ ലാൽറെംസിയാമിയും 29-ാം മിനിറ്റിൽ ഋതുജ ദാദാസോ പിസലും ഗോൾ നേടിയതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ 5-0 ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ 35-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കി പ്രധാനും 55-ാം മിനിറ്റിൽ ദീപികയും ഗോൾ പട്ടിക തികച്ചു. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 26-ലധികം പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ചെറിയൊരു പോരായ്മയായി അവശേഷിക്കുന്നു. സിംഗപ്പൂർ ഗോൾകീപ്പറുടെയും ഡിഫൻഡർമാരുടെയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പല അവസരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വീര്യം കെടുത്തിയത്. മറ്റൊരു സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചൈന ജപ്പാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. നിലവിലെ പ്രകടനം തുടരാനായാൽ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്ക് സ്വർണ്ണമെഡലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കായിക നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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