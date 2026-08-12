16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ - പാകിസ്താൻ വൻപോരാട്ടം; ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ - പാകിസ്താൻ വൻപോരാട്ടം; ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ആംസ്റ്റർഡാം: രാജ്യാന്തര ഹോക്കി ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന എഫ്.ഐ.എച്ച് പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 30 വരെ നെതർലൻഡ്സിലും ബെൽജിയത്തിലുമായി നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിലാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ പോരാട്ടം ആഗസ്റ്റ് 19-ന് നെതർലൻഡ്സിലെ അംസ്റ്റൽവീനിലുള്ള വാഗ്നർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഇംഗ്ലണ്ട്, വെയിൽസ് എന്നിവരാണ് പൂൾ ഡി-യിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ.
16 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, ലോകകപ്പിലെ ചരിത്രം
നീണ്ട 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും പോരടിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരങ്ങളിലൊന്നും സമനില ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന അപൂർവ്വതയുമുണ്ട്. ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങളിൽ 3-2 എന്ന വിജയക്കണക്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം. 1986-ലെ ലണ്ടൻ ലോകകപ്പിലാണ് പാകിസ്താൻ അവസാനമായി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 1975-ന് ശേഷം തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം
സമീപകാലത്തെ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പാകിസ്താനെതിരെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 26-ന് നടന്ന എഫ്.ഐ.എച്ച് പ്രോ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ 7-1 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ തകർത്തത്. സുഖ്ജീത് സിങ്, ഹർമൻപ്രീത് സിങ്, ഹാർദിക് സിങ്, ജുഗ്രാജ് സിങ്, അഭിഷേക്, രാജ് കുമാർ പാൽ, ദിൽപ്രീത് സിങ് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത താരങ്ങളാണ് അന്ന് ഇന്ത്യക്കായി ഗോളുകൾ നേടിയത്.
2022-ൽ ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷൂവിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 10-1 എന്ന ചരിത്രവിജയവും ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെതിരെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ് തനിച്ച് നാല് ഗോളുകളാണ് അന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 2022-ന് ശേഷം പാകിസ്താനോട് ഒരു സമനില പോലും വഴങ്ങാതെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നേറുന്നത്.
നേർക്കുനേർ കണക്കുകളിൽ പാകിസ്താൻ മുന്നിൽ
സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചരിത്രത്തിലെ മൊത്തം കണക്കുകളിൽ പാകിസ്താനാണ് മേൽക്കൈ. ഇതുവരെ കളിച്ച 183 മത്സരങ്ങളിൽ 82 എണ്ണത്തിൽ പാകിസ്താൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ 69 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കാനായത്. ഒളിമ്പിക്സിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും പാകിസ്താനാണ് ജയക്കണക്കിൽ മുൻതൂക്കം. ടൂർണമെന്റ് നിയമപ്രകാരം രണ്ടാം റൗണ്ടിലെ രണ്ട് പൂളുകളിൽ നിന്നായി മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ വീതം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ 1975-ലെ സ്വർണ്ണനേട്ടം ആവർത്തിക്കാനുറച്ചാവും ഇന്ത്യൻ സംഘം കളത്തിലിറങ്ങുക.
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