Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_righthockeychevron_rightഏഷ്യൻ ഹോക്കി:...
    hockey
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 11:04 PM IST

    ഏഷ്യൻ ഹോക്കി: പാകിസ്താനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ബോയ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    1ഫൈനലിൽ ഇന്ന് ജപ്പാനെതിരെ
    ഏഷ്യൻ ഹോക്കി: പാകിസ്താനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ബോയ്സ്
    cancel
    camera_alt

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ​അ​ണ്ട​ർ 18 ഹോ​ക്കി​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം

    ടോക്യോ: ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ 18 ഏഷ്യാകപ്പ് ഹോക്കിയിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനെ തരിപ്പണമാക്കി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സെമി ഫൈനലിൽ 5-3നായിരുന്നു ജയം. നാലാം ക്വാർട്ടർ വരെ 2-3ന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം, അവസാന കുതിപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജൈത്രയാത്ര. ആശിഷ് പൂർത്തിയുടെ നാല് ഗോളുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് മിന്നും വിജയം ഒരുക്കിയത്.

    കളിയുടെ 27, 37, 42 മിനിറ്റുകളിൽ ഗോളുകൾ നേടിയ പാകിസ്താൻ ഒരുഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുമേൽ ലീഡ് പിടിച്ചുവെങ്കിലും, അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ തുരുതുരാ കുറിച്ച് ആശിഷ് വിജയം ഉറപ്പാക്കി. ശനിയാഴ്ചത്തെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആതിഥേയരായ ജപ്പാനാണ് എതിരാളി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Asia Cup Hockey FinalAsian Hockey newsIndia Vs PakSports News
    News Summary - Asian Hockey: Indian Boys defeat Pakistan
    Similar News
    Next Story
    X