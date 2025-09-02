Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Sept 2025 7:58 AM IST
    2 Sept 2025 7:58 AM IST

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഹോ​ക്കി: ക​സാ​ഖി​സ്താ​നെ 15-0ത്തി​ന് തകർത്ത് ഇ​ന്ത്യ

    മൂന്നും ജയിച്ച് പൂൾ ജേതാക്കൾ
    Asia Cup Hockey
    ക​സാ​ഖി​സ്താ​നെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ

    രാ​ജ്ഗി​ർ (ബി​ഹാ​ർ): ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഹോ​ക്കി സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ അ​വ​സാ​ന പൂ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​സാ​ഖി​സ്താ​നെ ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി. എ​തി​രാ​ല്ലാ​ത്ത 15 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ജ​യം. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് പോ​യ​ന്റോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ പൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​ഭി​ഷേ​ക് നാ​ലും സു​ഖ്ജീ​തും ഗു​ജ് രാ​ജ് സി​ങ്ങും മൂ​ന്ന് വീ​ത​വും ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് സി​ങ്ങും അ​മി​ത് രോ​ഹി​ദാ​സും ര​ജീ​ന്ദ​റും സ​ഞ്ജ​യി​യും ദി​ൽ​പ്രീ​തും ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു.

    പൂ​ൾ എ​യി​ലെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി ചൈ​ന​യും സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ക​ട​ന്നും. ഇ​വ​രും ജ​പ്പാ​നും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം 2-2ൽ ​ക​ലാ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ര​ണ്ട് ടീ​മി​നും നാ​ല് പോ​യ​ന്റ് വീ​ത​മാ​യി. ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലെ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മാ​ണ് ചൈ​ന​ക്ക് തു​ണ​യാ​യ​ത്. പൂ​ൾ ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ലേ​ഷ്യ​യും (9) ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യും (6) സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലു​ണ്ട്.

