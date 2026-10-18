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    ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന് മൂന്ന് ‘ഉയരച്ചാട്ട’ക്കാർ

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    ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന് മൂന്ന് ‘ഉയരച്ചാട്ട’ക്കാർ
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ക​യാ​ണ് മ​ണി​യൂ​ർ ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ മൂ​ന്നം​ഗ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ. നി​മൈ​ൻ കൃ​ഷ്ണ, നൈ​ന​വ് എ​ച്ച്. സ​ബി, നൈ​നി​ക് എ​ച്ച്. സ​ബി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഹൈ ​ജം​പി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ൽ നൈ​ന​വും നൈ​നി​ക്കും ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​ണ്. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നൈ​നി​ക് സ്വ​ർ​ണ​വും നൈ​ന​വ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഇ​രു​വ​രും എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ നി​മൈ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. വ​ട​ക​ര പാ​ല​യാ​ട് തി​രു​വ​ന​ക്കു​ന്നു​മ്മ​ൽ സി.​കെ സ​ബി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ​യും എ​ൻ. ഹ​ണി​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ. സ്കൂ​ൾ കാ​ല​ത്ത് കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തോ​ട് ഏ​റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ​ബി​ൻ​രാ​ജി​ന് സ​ബ്ജി​ല്ല ത​ലം​വ​രെ​യേ എ​ത്താ​നാ​യു​ള്ളൂ. വേ​ണ്ട​ത്ര പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് സ​ബി​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​തെ​പോ​യ​തൊ​ക്കെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി അ​വ​രെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യോ​ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ സ​മീ​പ​നം നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ബി​ൻ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ണി​യൂ​ർ ഹൈ ​സ്കൂ​ളി​ലെ ഹൈ ​ജം​പ് ബെ​ഡ് കീ​റി​പ്പ​റി​ഞ്ഞി​ട്ട് കാ​ല​മേ​റെ​യാ​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഹൈ​ജം​പി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ...  സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ നൈ​നി​ക്ക് എ​ച്ച് സ​ബി​ൻ (സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഹൈ​ജം​പ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), നൈ​ന​വ് എ​ച്ച് സ​ബി​ൻ (സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഹൈ​ജം​പ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), നി​മൈ​യി​ൻ കൃ​ഷ്ണ എ​ച്ച്.​എ​സ് (ജൂ​നി​യ​ർ ബോ​യ്സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം) എ​ന്നി​വ​ർ അ​ച്ഛ​ൻ സ​ബി​ൻ രാ​ജി​നൊ​പ്പം ട്രാ​ക്കി​ൽ

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    News Summary - High Jump Brothers Shine
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