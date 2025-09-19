Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Sept 2025 1:51 PM IST
    19 Sept 2025 1:51 PM IST

    ഫു​ട്‌​സാ​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ്; യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ളെ തു​ട​ക്കം

    കു​വൈ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​രേ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ
    ഫു​ട്‌​സാ​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ്; യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ളെ തു​ട​ക്കം
    കുവൈത്ത് ഫുട്സാൽ ടീം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​ഞ്ഞു​ക​ള​ത്തി​ലെ 'കു​ട്ടി ഫു​ട്ബാ​ൾ' മ​ത്സ​ര​മാ​യ ഫു​ട്സാ​ൽ ആ​ര​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലെ ക്വാ​ല​ലം​പൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ​ഫു​ട്‌​സാ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്- എ ​യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    കു​വൈ​ത്ത്, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, മം​ഗോ​ളി​യ, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ്-​എ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലു ടീ​മു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഗ്രൂ​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രും എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ക​രു​ത്ത​രും ഫി​ഫ ഫു​ട്സാ​ൽ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 40ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും കു​വൈ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കും. ലോ​ക റാ​ങ്കിം​ഗി​ൽ 135ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. കു​വൈ​റ്റ് (40-ആം ​റാ​ങ്ക്), ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ -52, മം​ഗോ​ളി​യ- 112, എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ്. ഇ​ത് കു​വൈ​ത്തി​ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം ശ​ക്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രി​ക.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ നേ​രി​ടും. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ -മം​ഗോ​ളി​യ മ​ത്സ​ര​വും ഈ ​ദി​വ​സം ന​ട​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, കു​വൈ​ത്ത്-​മം​ഗോ​ളി​യ മ​ത്സ​ര​വും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത്-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, മം​ഗോ​ളി​യ-​ഇ​ന്ത്യ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ​ഫു​ട്‌​സാ​ൽ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 31 ടീ​മു​ക​ളെ എ​ട്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്രൂ​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ എ​ട്ട് പേ​രും, മി​ക​ച്ച ഏ​ഴ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യും ആ​കും ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ക.

