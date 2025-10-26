Begin typing your search above and press return to search.
    കേരള സ്കൂൾ കായിക മേള; 200 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ല് മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ

    25.67 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ എ​സ്.​ആ​ൻ​വി (ബി.​ഇ.​എം.​എ​ച്ച്.​ എ​സ്.​എ​സ് വടവന്നൂർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്), 24.26 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ സ​ഞ്ജ​യ് (സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ്സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), 24.96 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ ദേ​വ​ന​ന്ദ വി ​ബി​ജു (സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ്സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), 21.87 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ അ​തു​ൽ ടി.​എം. (ഗ​വ. ഡി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ചാ​ര​മം​ഗ​ലം, ആ​ല​പ്പു​ഴ),24.75 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്  സീ​നി​യ​ർ പെ​ൺ ആ​ദി​ത്യ അ​ജി (നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് തി​രു​നാ​വാ​യ, മ​ല​പ്പു​റം),21.67 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ ജെ.​നി​വേ​ദ് കൃ​ഷ്ണ( ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ചി​റ്റൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്)

     

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ഴ മാ​റി നി​ന്ന പ​ക​ലി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കി​ൽ 'റെ​ക്കോ​ഡ് മ​ഴ' പെ​യ്യി​ച്ച് താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന 200 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് 38 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ള​ട​ക്കം ത​ക​ർ​ന്ന് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​യ​ത്. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ബി.​ഇ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എ​സ്.​ആ​ൻ​വി​യും ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ്സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ദേ​വ​ന​ന്ദ വി ​ബി​ജു​വും ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ ചാ​ര​മം​ഗ​ലം ഗ​വ.​ഡി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ അ​തു​ൽ ടി.​എം, സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ചി​റ്റൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ജെ.​നി​വേ​ദ് കൃ​ഷ്ണ​യു​മാ​ണ് പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡി​നു​ട​മ​ക​ളാ​യ​ത്.

    38 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്രം

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന സി​ന്ധു മാ​ത്യു 1987ൽ 200 ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കു​റി​ച്ച 26.30 സെ​ക്കാ​ന്‍റാ​ണ് ആ​ൻ​വി 25.67 സെ​ക്കൻഡി​ലേ​ക്ക് തി​രു​ത്തി​യെ​ഴു​തി​യ​ത്. 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ള്ളി നേ​ടി​യ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യു​ടെ ഗം​ഭീ​ര തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​ള​ത്തു​വ​യ​ൽ സെ​ന്‍റ് ജോ​ർ​ജ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ൽ​ക്ക ഷി​നോ​ജ് (25.55) വെ​ള്ളി​യും 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ ഇ​ടു​ക്കി സി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് കാ​ൽ​വ​രി​മൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ ദേ​വ​പ്രി​യ ഷൈ​ബു (26.77) വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി.

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ്സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ 'അ​തി​ഥി താ​രം' സ​ഞ്ജ​യ് (24.26) മീ​റ്റി​ലെ ഇ​ര​ട്ട സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വാ​ര​ണാ​സി സ്വ​ദേ​ശി​ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ കു​രി​യ​ചി​റ സെ​ന്‍റ് പോ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സി.​എം റ​യാ​ൻ (24.66) വെ​ള്ളി​യും മ​ല​പ്പു​റം ന​വാ​മു​കു​ന്ദ​യു​ടെ നീ​ര​ജ് ( 24.67) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    വേ​ദ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ണീ​ര​ട​ക്കാ​നാ​കെ ദേ​വ​ന​ന്ദ

    ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ നാ​ട്ടി​ക ഗ​വ. ഫി​സ​റീ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​ൻ​സി സോ​ജ​ൻ 2017ൽ ​ട്രാ​ക്കി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ട 25.13 സെ​ക്കാ​ൻഡാണ് ദേ​വ​ന​ന്ദ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ​ത്. 24.96 സെ​ക്ക​ൻഡാണ് ദേ​വ​ന​ന്ദ​യു​ടെ പു​തി​യ സ​മ​യം. 100 മീ​റ്റ​റി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ താ​രം ഉ​ദ​ര​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​വു​മാ​യി വേ​ദ​ന ക​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. ഫി​നി​ഷ് ലൈ​ൻ താ​ണ്ടി​യ​ശേ​ഷം വേ​ദ​ന​കൊ​ണ്ട് ട്രാ​ക്കി​ൽ കി​ട​ന്ന് പു​ള​ഞ്ഞ താ​ര​ത്തെ​യും ഗാ​ല​റി ക​ണ്ടു. ത​ല​ശ്ശേ​രി സാ​യി​യു​ടെ ഇ​വാ​ന ടോ​മി (25.44), ആ​ല​പ്പു​ഴ സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ്സ് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ആ​ർ.​ശ്രേ​യ (25.69 സെ​ക്ക​ന്‍റ്) എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    അ​തു​ല്യ​നി​വേ​ദ്യം

    100 മീ​റ്റ​റി​ൽ 37 വ​ർ​ഷ​ത്തെ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ അ​തു​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ 21.87 സെ​ക്ക​ൻഡിൽ ​ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത് 2017ൽ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സാ​യി​യു​ടെ സി.​അ​ഭി​ന​വ് കു​റി​ച്ചി​ട്ട 22.28 സെ​ക്ക​ന്‍റാ​ണ്. കോ​ട്ട​യം മു​രു​ക്കും​വ​യ​ൽ ഗ​വ. വി. ​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ശ്രീ​ഹ​രി സി ​ബി​നും (22.09) പാ​ല​ക്കാ​ട് കോ​യ​ൽ​മ​ന്നം സ്കൂ​ളി​ലെ എ​സ്.​സി​നി​ലും (22.14) നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യം ഭേ​ദി​ച്ച് ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീ​റ്റി​റി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി ജെ.​നി​വേ​ദ് കൃ​ഷ്ണ​യും ഇ​ര​ട്ട സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി.​

    നേ​ര​ത്തെ 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ താ​രം ഇ​ന്ന​ലെ 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ 2011ൽ ​സെ​ന്‍റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ജി​ജി​ൻ വി​ജ​യ​ന്‍റെ 21.75 സെ​ക്ക​ൻഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ബു​ക്കി​ൽ 21.67 സെ​ക്ക​ൻഡാക്കി തി​രു​ത്തി എ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​വാ​മു​കു​ന്ദ​യു​ടെ ഫ​സ​ലു​ൾ ഹ​ഖ് (21.83) വെ​ള്ളി​യും പാ​ല​ക്കാ​ട് വ​ട​വ​ന്നൂ​ർ വി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ അ​ൽ ഷാ​മി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ (21.92) വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി.

    ട്രി​പ്പി​ള​ടി​ച്ച് 'ലേ​ഡി സൂ​പ്പ​ർ സ്റ്റാ​ർ'

    സീ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീ​റ്റ​റി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി മ​ല​പ്പു​റം നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ​യു​ടെ ലേ​ഡി സൂ​പ്പ​ർ സ്റ്റാ​ർ ആ​ദി​ത്യ അ​ജി (24.75 സെ​ക്ക​ൻഡ്) ത​ന്‍റെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം മൂ​ന്നി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്തി. നേ​ര​ത്തെ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും 110 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡി​ൽ​സി​ലും ആ​ദി​ത്യ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൈ​ക്രോ സെ​ക്ക​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സെ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ്സ് എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ അ​തി​ഥി താ​രം ജ്യോ​തി ഉ​പാ​ദ്ധ്യാ​ക്ക് (24.76 സെ​ക്ക​ന്‍റ്) സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ർ ആ​ർ.​എം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ഇ.​ജെ.​സോ​ണി​യ​ക്കാ​ണ് വെ​ങ്ക​ലം


