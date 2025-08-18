Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    'റീബൗണ്ടായി' ഓർമകൾ

    റീബൗണ്ടായി ഓർമകൾ
    ടീം ​റീ​ബൗ​ണ്ട് പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​നഃ​സ​മാ​ഗ​മ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ 

    കൊ​ച്ചി: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​വും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള 200 ഓ​ളം മു​ൻ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​രും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഓ​പ​ൺ 3-ഓ​ൺ-3 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പ​രി​ശീ​ല​ക​രും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​ട​വ​ന്ത്ര​യി​ലെ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി ‘ടീം ​റീ​ബൗ​ണ്ടാ’​ണ് പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മു​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ൻ​വി​ൻ ജെ. ​ആ​ന്റ​ണി, സി.​വി. സ​ണ്ണി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് സ​ക്ക​റി​യ, മോ​ളി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, എ​മി​ലി കെ. ​മാ​ത്യു, വി.​വി. ഹ​രി​ലാ​ൽ, റെ​ന്നി ഹ​രി​ലാ​ൽ, ജെ​ൻ​സ​ൺ പീ​റ്റ​ർ, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ മു​ൻ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജെ. സ​ണ്ണി, കേ​ര​ള ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​സി. ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കൂ​ടി​യ വ്യ​ക്തി 84കാ​ര​നാ​യ വി.​ടി. സേ​വ്യ​ർ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​പ​ൺ 3-ഓ​ൺ-3 പ്രൈ​സ് മ​ണി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    ത്രീ-​ഓ​ൺ-​ത്രീ മി​ക്സ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ ചെ​ന്നൈ ടീം ​ഇ​ര​ട്ട ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. 60 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​വി​യൊ കൊ​ച്ചി​യെ​യും അ​മ്പ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രി​ൽ സി​നാ​മ​ർ ഗ്രൂ​പ് കൊ​ച്ചി​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​മ്പ​ത് വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫൈ​വ് ഓ​ൺ ഫൈ​വ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ ചെ​ന്നൈ പു​രു​ഷ ടീം ​എ​മ​ര​ത്ത് ക​ള​മ്മ​ശ്ശേ​രി​യെ വീ​ഴ്ത്തി വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

