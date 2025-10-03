Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത...
    Football
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:37 AM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം; പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു, ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം; പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ്
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക എ​ന്നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ന്തു​ത​ട്ടാ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സ്. കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. ഇ​ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ തു​ട​രും.

    മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ ക​രു​ത്ത് നേ​ടാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​ലാം ഘ​ട്ട ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.




    പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​ത​ക്കൊ​പ്പം യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളും ടീ​മി​ൽ ഇ​​ടം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ മു​ഖൈ​നി, ഫാ​യി​സ് അ​ൽ-​റ​ഷീ​ദി, ബി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി, ഖാ​ലി​ദ്, മു​സാ​ബ് അ​ൽ​ഷ​ക്സി, താ​നി അ​ൽ റ​ഷി​ദി, മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ൽ മു​ഷൈ​ഫ്രി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​മീ​സി നാ​യി​ഫ് ബൈ​ത് സൊ​ബീ​ഹ്, അം​ജ​ദ് അ​ൽ ഹ​രി​തി, ഘ​നേം അ​ൽ ഹ​ബാ​ഷി, അ​ലി അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ്, അ​ഹ​ദ് അ​ൽ​മ​ഷൈ​ഖി, ഹാ​രി​ബ് അ​ൽ സാ​ദി, ജാ​മി​ൽ അ​ൽ-​യ​ഹ്മ​ദി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​ഷൈ​ഫ്രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ-​ഗ​ഫ്രി, അ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ൽ അ​ലാ​വി, അ​ബ്ദു​ല്ല ഫ​വാ​സ്, സ​ഹെ​ർ അ​ൽ-​അ​ഗ്ബ്രി, മു​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ൽ-​ഗ​സാ​നി, നാ​സ​ർ അ​ൽ-​റ​വാ​ഹി, സ​ലാ​ഹ് അ​ൽ യ​ഹ്യാ​യ്, എ​സ്സാം അ​സൊ​ബ്ഹി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ടീം ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലും ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ടീ​മി​ന് കൂ​ടി സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ലും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു വ​രു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ ഹോം ​ആ​ൻ​ഡ് എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ന്റ​ർ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന ടീ​മു​മാ​യി ഹോം ​ആ​ൻ​ഡ് എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു ജ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കും ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കാം.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ൽ പ​ന്ത്​ ത​ട്ടു​ക എ​ന്നു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്‍റെ ചി​ര​കാ​ല​ഭി​ലാ​ഷം ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം പൂ​വ​ണി​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​റും യു.​എ.​ഇ ശ​ക്ത​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​നാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​തെി​രെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. അ​ൽ സ​ദ്ദ് ക്ല​ബ്ബി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​നാ​ണ് കി​ക്ക് ഓ​ഫ്. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​രാ​ത്രി 9.15ന് ​യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentOman NewsWorld cup QualificationRed Warriors
    News Summary - World Cup Qualifying Tournament; Red Warriors join the fight
    Similar News
    Next Story
    X