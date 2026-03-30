    30 March 2026 10:10 PM IST
    30 March 2026 10:10 PM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പി​​ലേ​ക്ക് ലാ​സ്റ്റ് ബ​സ്; അ​വ​സാ​ന ആ​റ് സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കാ​ൻ 12 ടീ​മു​ക​ൾ ക​ള​ത്തി​ൽ

    ലോ​ക​ക​പ്പി​​ലേ​ക്ക് ലാ​സ്റ്റ് ബ​സ്; അ​വ​സാ​ന ആ​റ് സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കാ​ൻ 12 ടീ​മു​ക​ൾ ക​ള​ത്തി​ൽ
    ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​രാ​ട്ടം അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ അ​വ​സാ​ന ആ​റ് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി ടി​ക്ക​റ്റു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ 12 ടീ​മു​ക​ൾ ​അ​ന്തി​മ​ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്നു. യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ലു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്റ​ർ കോ​ൺ​ഫെ​​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ര​ണ്ടു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​വ​സ​ര​മു​ള്ള​ത്. യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ബോ​സ്നി​യ-​ഇ​റ്റ​ലി, ചെ​ക്കി​യ-​ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്, കൊ​സോ​വോ-​തു​ർ​ക്കി​യ, സ്വീ​ഡ​ൻ-​പോ​ള​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ന്റ​ർ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​​റേ​ഷ​നി​ൽ കോം​ഗോ ജ​മൈ​ക്ക​യു​മാ​യും ഇ​റാ​ഖ് ബൊ​ളീ​വി​യ​യു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റും. തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്കും.

    ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് മൂ​ന്നാം​വ​ട്ടം ഭാ​ഗ്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മോ?

    നാ​ലു​വ​ട്ടം ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് പ​ക്ഷേ, കു​റ​ച്ചാ​യി ക​ഷ്ട​കാ​ല​മാ​ണ്. 2018, 2022 ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത​ത​ന്നെ നേ​ടാ​നാ​വാ​തി​രു​ന്ന അ​സൂ​റി​പ്പ​ട ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ കാ​ൽ​പ​ന്ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ക​റു​ത്ത ഏ​ടാ​വും. 2006ൽ ​ലോ​ക ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ശേ​ഷം ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് ശ​നി​ദ​ശ​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള 2020 യൂ​റോ ക​പ്പി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശ്വാ​സം.

    ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ ബോ​സ്നി​യ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം ര​ണ്ടാം ലോ​ക​ക​പ്പാ​ണ്. 2014ൽ ​ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ച്ച ബോ​സ്നി​യ​ക്ക് പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ബോ​സ്നി​യ​യു​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ക​ളി. സെ​നി​ക്ക​യി​ലെ 14,000 സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ബി​ലി​നോ പൊ​ലി​യേ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ. പ്ലേ​ഓ​ഫ് സെ​മി​യി​ൽ വെ​യി​ൽ​സി​നെ ​ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 4-2ന് (1-1) ​​തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ബോ​സ്നി​യ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. വെ​റ്റ​റ​ൻ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ എ​ഡി​ൻ സെ​ക്കോ​യാ​ണ് ബോ​സ്നി​യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന താ​രം. വ​ട​ക്ക​ൻ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ 2-0ത്തി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ മു​​ന്നേ​റ്റം. ജി​യാ​ൻ​ലു​യി​ഗി ഡോ​ണ​റു​മ്മ, അ​ല​സാ​ന്ദ്രോ ബാ​സ്റ്റോ​ണി, ഫെ​ഡ​റി​കോ ഡി​മാ​ർ​കോ, സാ​ന്ദ്രോ ടൊ​ണാ​ലി, മോ​യ്സ​സ് കീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രി​ലാ​ണ് ഇ​റ്റ​ലി കോ​ച്ച് ജെ​ന്നൂ​റോ ഗ​ട്ടൂ​സോ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ലെ​വ​ൻ​​ഡോ​വ്സ്കി​യോ ​ഗ്യോ​ക​റ​സോ?

    ലോ​കോ​ത്ത​ര സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ​മാ​രാ​യ റോ​ബ​ർ​ട്ട് ലെ​വ​ൻ​ഡോ​വ്സ്കി, വി​ക്ട​ർ ഗ്യോ​ക​റ​സ് എ​ന്നി​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ണ്ടാ​വൂ. കാ​ര​ണം. ലെ​വ​ന്റെ പോ​ള​ണ്ടും ഗ്യോ​കോ​യു​ടെ സ്വീ​ഡ​നും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​മെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ. ലെ​വ​ൻ​ഡോ​വ്സ്കി​യു​ടെ കൂ​ടെ ഗോ​ളി​ൽ അ​ൽ​ബേ​നി​യ​യെ 2-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് പോ​ള​ണ്ട് വ​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഗ്യോ​ക​റ​സി​ന്റെ ഹാ​ട്രി​ക് മി​ക​വി​ൽ യു​ക്രെ​യ്നെ 3-1ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സ്വീ​ഡ​ൻ മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. 12 ത​വ​ണ ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ടീ​മാ​ണ് സ്വീ​ഡ​നെ​ങ്കി​ൽ പോ​ള​ണ്ട് ഒ​മ്പ​ത് വ​ട്ടം മു​ഖം​കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ന്നി ലോ​ക​ക​പ്പ് സ്വ​പ്നം​ക​ണ്ട് കൊ​സോ​വോ

    ചെ​റി​യ പ്രാ​യം മാ​ത്ര​മു​ള്ള കൊ​സോ​വോ ക​ന്നി ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​നേ​ട്ട​ത്തി​ന​രി​കെ​യാ​ണ്. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ തു​ർ​ക്കി​യ ആ​വ​ട്ടെ കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ലോ​ക​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ വെ​മ്പു​ക​യാ​ണ്. 2002ൽ ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ശേ​ഷം അ​വ​ർ​ക്ക് ലോ​ക​ക​പ്പ് ഭാ​ഗ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. റു​മേ​നി​യ​യെ 1-0ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ണ് തു​ർ​ക്കി പ്ലേ​ഓ​ഫ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ സ്​​ലോ​വാ​ക്യ​യെ 4-3ന് ​മ​റി​ക​ട​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കൊ​സോ​വോ​യു​ടെ വ​ര​വ്.

    ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കോ ചെ​ക്കി​യ​യോ

    പ​ത്താം ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​വേ​ശ​നം സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന ചെ​ക്കി​യ​യും (ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കും) ആ​റു ത​വ​ണ ലോ​ക​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ഖം കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു അ​ങ്കം. പ്ലേ​ഓ​ഫ് സെ​മി​യി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ മാ​സി​ഡോ​ണി​യ​യെ 4-0ത്തി​ന് ത​ക​ർ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 4-2ന് (2-2) ​കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ണ് ചെ​ക്കി​യ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ന്റ​ർ കോ​ൺ​ഫെ​​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ​സ്

    അ​ഞ്ച് കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ആ​റു ടീ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ലോ​ക​ക​പ്പ് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക. എ.​എ​ഫ്.​സി, സി.​എ.​എ​ഫ്, കോ​ൺ​മെ​ബോ​ൾ, ഒ​ഷ്യാ​നി​യ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​രോ ടീ​മു​ക​ളും ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ൺ​ക​കാ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ളു​മാ​ണ് ഈ ​റൗ​ണ്ടി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. സെ​മി​യി​ൽ ജ​യി​ച്ച ജ​മൈ​ക്ക​യും ബൊ​ളീ​വി​യ​യും നേ​ര​ത്തേ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് സീ​ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട കോം​ഗോ​യു​മാ​യും ഇ​റാ​ഖു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    TAGS: world cup qualifiers, FIFA, WorldCup, FIFA World Cup 2026
    News Summary - World Cup Qualifiers: 12 Teams Battle for the Final 6 Spots; Italy Faces Must-Win Situation.
