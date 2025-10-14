Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightലോകകപ്പ് യോഗ്യത;...
    Football
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:09 AM IST

    ലോകകപ്പ് യോഗ്യത; ചരിത്രത്തിനരികെ ഫറോ

    text_fields
    bookmark_border
    യൂറോപ്പിൽ കാലിടറാതെ വമ്പൻമാർ
    ലോകകപ്പ് യോഗ്യത; ചരിത്രത്തിനരികെ ഫറോ
    cancel

    ല​ണ്ട​ൻ: അ​ര​ല​ക്ഷം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​മാ​യി അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ ആ​രോ​രു​മ​റി​യാ​തെ കി​ട​ന്നൊ​രു ദ്വീ​പു​കൂ​ട്ടം ലോ​ക സോ​ക്ക​റി​ൽ ച​രി​ത്രം കു​റി​ക്കാ​മെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​ക് ന​ൽ​കു​ന്നു. ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കെ​ന്ന അ​തി​കാ​യ​രെ​യും മ​റി​ച്ചി​ട്ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം ജ​യ​വു​മാ​യി ഫ​റോ ദ്വീ​പു​ക​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​യെ​ന്ന ചെ​റു​സാ​ധ്യ​ത​ക്ക​രി​കെ​യാ​ണ്.

    അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​ബ്രാ​ൾ​ട്ട​റി​നെ​യും (1-0) മോ​ണ്ടി​നെ​ഗ്രോ​യെ​യും (4-0) വീ​ഴ്ത്തി​യ ആ​വേ​ശ​വു​മാ​യി ചെ​ക്കു​കാ​രെ നേ​രി​ട്ട ടീം ​ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത്. ഹാ​ന​സ് സോ​റെ​ൻ​സെ​ൻ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ അ​ഗ്നാ​ർ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ടീ​മി​നാ​യി ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദം ക​രാ​ബെ​കി​ന്റെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ചെ​ക്കു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ്വാ​സ​ഗോ​ൾ. ഇ​തോ​ടെ ഏ​ഴു ക​ളി​ക​ളി​ൽ 12 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഫ​റോ ദ്വീ​പു​ക​ൾ എ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​താ​ണ്. ഒ​രു പോ​യ​ന്റ് അ​ധി​ക​മു​ള്ള ചെ​ക് ​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ര​ണ്ടാ​മ​തും 16 പോ​യ​ന്റു​ള്ള ക്രൊ​യേ​ഷ്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്.

    അ​ടു​ത്ത ​എ​വേ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​ക്ക് ടീം ​പോ​യ​ന്റ് ന​ഷ്ട​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഫ​റോ ദ്വീ​പു​ക​ൾ ​പ്ലേ​ഓ​ഫി​ലെ​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ക​ളി​പോ​ലും തോ​ൽ​ക്കാ​തെ പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം തു​ട​രു​ന്ന ക്രൊ​യേ​ഷ്യ ഒ​റ്റ​ഗോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​ക​ളി​ൽ വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​ജി​ബ്രാ​ൾ​ട്ട​റി​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ കാ​ൽ ഡ​സ​ൻ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 136ാം സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി സോ​ക്ക​ർ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​വി​ടെ​യു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ വ​ൻ കു​തി​പ്പു​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​ക്ക​രി​കെ എ​ത്തി​യ​ത് 55,000 വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​യി​ച്ച് ഡ​ച്ചു​കാ​ർ

    ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം: ഗ്രൂ​പ് ജി​യി​ൽ ആ​ധി​കാ​രി​ക ജ​യ​വു​മാ​യി നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ് കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ടീം ​മു​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​ക​ളി​യി​ലും വ​ല കു​ലു​ക്കി മെം​ഫി​സ് ഡീ​പെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി 54 വ​ട്ടം വ​ല​കു​ലു​ക്കി റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടു. ഡോ​നി​ൽ ​മാ​ലെ​ൻ, വി​ർ​ജി​ൽ വാ​ൻ ഡൈ​ക്, കോ​ഡി ഗാ​ക്പോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു സ്കോ​റ​ർ​മാ​ർ. ഇ​തേ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റ് കു​റ​വു​ള്ള പോ​ള​ണ്ട് ആ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. ടീം ​ലി​ത്വാ​നി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. റോ​ബ​ർ​ട്ട് ലെ​വ​ൻ​ഡോ​വ്സ്കി, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ സി​മാ​ൻ​സ്കി എ​ന്നി​വ​ർ വ​ല കു​ലു​ക്കി.

    ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ൽ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്കോ​ട്‍ല​ൻ​ഡും ജ​യ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ലും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. സ്കോ​ട്‍ല​ൻ​ഡ് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് ബെ​ല​റൂ​സി​നെ​യും ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്ക് 3-1ന് ​ഗ്രീ​സി​നെ​യും വീ​ഴ്ത്തി. ഗോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ചി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് റു​മാ​നി​യ​യോ​ടും തോ​റ്റു.

    അഞ്ചാമന്മാരായി ഘാന

    അ​ക്ര (ഘാ​ന): അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വ​ൻ​ക​ര​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത് ഘാ​ന. ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, മൊ​റോ​ക്കോ, തു​നീ​ഷ്യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു പി​റ​കെ അ​ഞ്ചാ​മ​താ​യാ​ണ് ഘാ​ന യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് ഐ​യി​ലെ ടീ​മി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ പോ​യ​ന്റ് തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ ​ടീം ​കൊ​മോ​റോ​സി​നെ​തി​രെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ൾ ജ​യ​വു​മാ​യാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി​രു​ന്ന മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​ർ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ മാ​ലി​യോ​ട് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ നാ​ലു ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​ക്കു​ക കൂ​ടി ചെ​യ്ത​തോ​ടെ പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ ലീ​ഡ് ബ​ഹു​ദൂ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഘാ​ന പ​ട​യോ​ട്ടം. ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​ന്റെ സൂ​പ്പ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ദു​സ് ആ​ണ് ഏ​ക ഗോ​ൾ കു​റി​ച്ച​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​തു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ൾ യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. മി​ക​ച്ച നാ​ല് റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​മാ​ർ ര​ണ്ട് സെ​മി​യും ഒ​രു ഫൈ​ന​ലു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മി​നി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​ളി​ച്ച് ജേ​താ​വാ​യ ടീമും ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsfootballFIFAworld cupworld cup qualifier
    News Summary - world cup qualifier
    Similar News
    Next Story
    X