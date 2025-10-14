Begin typing your search above and press return to search.
    ലോകകപ്പ് യോ​ഗ്യത; ഖത്തർ -യു.എ.ഇ കലാശപ്പോര് ഇന്ന്

    രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ം
    ലോകകപ്പ് യോ​ഗ്യത; ഖത്തർ -യു.എ.ഇ കലാശപ്പോര് ഇന്ന്
    ഖത്തർ ഫുട്ബാൾ ടീം

    ദോ​ഹ: ഈ ​ക​ളി, ഇ​ത് ജ​യി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം ക​ളി​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യാ​ണ്. ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് എ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന് ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​എ.​ഇ ക്ലാ​സി​ക് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല നേ​ടി​യാ​ലും ​ഗ്രൂ​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടാം. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ ഖ​ത്ത​റി​ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ച് ക​ടു​പ്പ​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ന് യോ​​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് എ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കി​ല്‍ 36 ത​വ​ണ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ 14 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റും 12 ത​വ​ണ യു.​എ.​ഇ​യും വി​ജ​യി​ച്ചു. 10 ക​ളി സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച​ത് 5 ഗോ​ള്‍ വി​ജ​യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം മു​ത​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​നെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ലും(3-1) അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും (5-0) തോ​ല്‍പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ല്‍ സ​മ​നി​ല​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു ടീ​മു​ക​ള്‍ക്കും അ​ഭി​മാ​ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ മ​ത്സ​രം ഗ​ള്‍ഫ് ഡെ​ര്‍ബി​യെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​റ്റു​തീ​ർ​ന്നു. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ ടീ​മി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​മാ​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ക്കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​ക്കൂ​ട്ടം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ്റ്റേ​ഡി​യം കു​ലു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    അ​റ്റാ​ക്കി​ങ് ത​ന്ത്രം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​കും യു.​എ.​ഇ​ക്ക് എ​തി​രെ ഖ​ത്ത​ർ ക​ളി​ക്കു​ക. പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ജൂ​ലെ​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​ഗി ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നെ​തി​രെ പി​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ച് ക​യ​റി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക എ​ന്ന​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ സ​മ​നി​ല പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ​ക്ക് എ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കാ​രി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​ഗി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ മേ​ൽ​ക്കൈ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ ​ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഖാ​വി​ദ് ഈ​സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലെ ​ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​ണ് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ നേ​രേ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടും, യു.​എ.​ഇ അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ പ്ലേ ​ഓ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​മാ​ന്റെ ലോ​ക​ക​പ്പ് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ന്നാ​ൽ യു.​എ.​ഇ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ഒ​മാ​ന് അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ട് യോ​​ഗ്യ​ത​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​നെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ങ്കി​ലും തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഒ​മാ​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ളു. ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍. 53ാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും 67ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ത​ന്നെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.ആ​റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ര​ണ്ട് ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് യോ​​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലും സൗ​ദി​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ​ഗ്രൂ​പ്പ് എ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദോ​​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി, ഇ​റാ​ഖ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ​ഗ്രൂ​പ്പ് ബി ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ​യും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ട് പ്ലേ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

