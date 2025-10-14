Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Oct 2025 8:43 AM IST
    date_range 14 Oct 2025 8:43 AM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​എ.​ഇ പോ​രാ​ട്ടം ഇ​ന്ന്

    ‘ഗ​ള്‍ഫ് ഡെ​ര്‍ബി’​യി​ൽ സ​മ​നി​ല നേ​ടി​യാ​ല്‍ യു.​എ.​ഇ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കും
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​എ.​ഇ പോ​രാ​ട്ടം ഇ​ന്ന്
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ക​പ്പ് ഏ​ഷ്യ​ന്‍ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന പോ​രാ​ട്ടം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദോ​ഹ ജാ​സിം ബി​ന്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ രാ​ത്രി 9മ​ണി​ക്ക് അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ്​ പോ​രാ​ട്ടം. അ​തേ​സ​മ​യം ജി​ദ്ദ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ 10.45ന് ​ഇ​റാ​ഖും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഒ​മാ​നെ തോ​ല്‍പി​ച്ച ആ​ത്മ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ വി​ജ​യം നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം സ​മ​നി​ല നേ​ടി​യാ​ല്‍ത​ന്നെ നാ​ലു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മെ​ക്‌​സി​ക്കോ-​യു.​എ​സ്.​എ-​കാ​ന​ഡ ലോ​ക​ക​പ്പി​ല്‍ ക​ളി​ക്കാം. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍ കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ല്‍ പ്ലേ ​ഓ​ഫി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കി​ല്‍ 36 ത​വ​ണ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ 14 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റും 12 ത​വ​ണ യു.​എ.​ഇ​യും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    10 ക​ളി സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച​ത് 5 ഗോ​ള്‍ വി​ജ​യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം മു​ത​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​നെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ലും(3-1) അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും (5-0) തോ​ല്‍പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ല്‍ സ​മ​നി​ല​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ള്‍ക്കും അ​ഭി​മാ​ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ മ​ത്സ​രം ഗ​ള്‍ഫ് ഡെ​ര്‍ബി​യെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​ണ് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 36 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ. മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര​യി​ല്‍ മ​ര്‍ക്ക​സ് മെ​ലോ​ണി​യും കെ​യ്ഓ ലൂ​ക്കാ​സും ഇ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ന്‍ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ല്‍ സ്റ്റാ​ര്‍ സ്‌​ട്രൈ​ക്ക​ര്‍ യ​ഹ്‌​യാ അ​ല്‍ഗ​സ്സാ​നി പ​രി​ക്ക് മാ​റി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യേ​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന ഹാ​രി​ബ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യും അ​ലി സാ​ലി​ഹും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്. ഫാ​ബി​യോ ലി​മ, മാ​ജി​ദ് ഹ​സ​ന്‍, റ​മ​ദാ​ന്‍, കെ​യ്ഓ ക​നേ​ഡോ, യ​ഹ്‌​യാ ന​ദീ​ന്‍ ടീ​മും ഇ​വ​ര്‍ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നെ​തി​രെ ക​ളി​ച്ച ടീ​മി​നെ​ത​ന്നെ കോ​ച്ച് നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. കോ​ച്ച് ഒ​മാ​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ല്‍ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടീ​മി​ന് വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യി​ല്‍ കൗ​മേ ഓ​ട്ട​നും ഗോ​ള്‍ പോ​സ്റ്റി​ല്‍ ഗോ​ള്‍കീ​പ്പ​ര്‍ ഖാ​ലി​ദ് ഈ​സ​യും ഫോ​മി​ലു​ള്ള​തും ടീ​മി​ന് ആ​ശ്വ​സി​ക്കാം.ആ​തി​ഥേ​യ​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ ‘മ​റൂ​ണ്‍സ്’ ടീ​മി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​വും. അ​ല്‍മോ​സ് അ​ലി, അ​ക്രം അ​ഫീ​ഫ്, എ​ഡ്മി​ല്‍സ​ണ്‍ ജൂ​നി​യ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്‍മോ​സ് അ​ലി​യാ​ണ് ഗോ​ള്‍വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ക്കി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. ഹ​സ​ന്‍ അ​ല്‍ഹൈ​ദൂ​സ് ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ക്ക് മാ​റി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യി​ല്‍ ലൂ​ക്കാ​സ് മെ​ന്‍ഡ​സും അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​രീ​മും നി​ല​വാ​രം പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ക്കാ​നാ​ണ് സ്പാ​നി​ഷ് കോ​ച്ച ജൂ​ല​ന്‍ ലോ​പെ​ടെ​ഗ്ഗി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍. 53ാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും 67ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ത​ന്നെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

