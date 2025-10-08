Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightവ​നി​ത ബ്ലൈ​ൻ​ഡ്...
    Football
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:21 AM IST

    വ​നി​ത ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ്; പോ​ള​ണ്ടി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ഇ​ന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    Womens Blind Football World Cup
    cancel
    camera_alt

    പോ​ള​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താരം അ​ക്ഷ​ര റാ​ണ​യു​ടെ ഗോ​ൾ മു​ന്നേ​റ്റം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: വ​നി​ത ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യാ​ശ്വാ​സം. പോ​ള​ണ്ടി​നെ​തി​രെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സെ​മി പ്ര​വേ​ശ​ന സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി. അ​ക്ഷ​ര റാ​ണ, ഷി​ഫാ​ലി റാ​വ​ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നോ​ട് ഇ​ന്ത്യ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​പ്പാ​നും അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വി​ജ​യ​വും നേ​ടി. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് കാ​ന​ഡ​ക്കെ​തി​രെ ജ​പ്പാ​ന്റെ വി​ജ​യം. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന തു​ർ​ക്കി​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗ്രൂ​പ്പ് എ​യി​ൽ ബ്ര​സീ​ലും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​തം നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ-​ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, ജ​പ്പാ​ൻ-​അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന, കാ​ന​ഡ-​തു​ർ​ക്കി, ബ്ര​സീ​ൽ-​പോ​ള​ണ്ട്, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football world cupFootball NewsIndian Blind Football TeamSports News
    News Summary - Women's Blind Football World Cup; India defeats Poland
    Similar News
    Next Story
    X