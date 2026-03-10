Begin typing your search above and press return to search.
    10 March 2026 11:47 PM IST
    10 March 2026 11:47 PM IST

    വനിത ഏഷ്യൻ കപ്പ്; ഇന്ത്യക്ക് സമ്പൂർണ തോൽവി

    ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന കളിയിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയോട് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിനായിരുന്നു പരാജയം
    വനിത ഏഷ്യൻ കപ്പ്; ഇന്ത്യക്ക് സമ്പൂർണ തോൽവി
    സിഡ്നി: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം എ.എഫ്.സി വനിത ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ പന്തുതട്ടാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സമ്പൂർണ തോൽവിയോടെ മടക്കം. ഗ്രൂപ് സി-യിലെ അവസാന കളിയിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയോട് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിനായിരുന്നു പരാജയം. 39ാം മിനിറ്റിൽ മനീഷ കല്യാണാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്. വിയറ്റ്നാമിനോട് 1-2നും ജപ്പാനോട് മറുപടിയില്ലാത്ത 11 ഗോളിനും തോറ്റിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൽ പോയന്റൊന്നുമില്ലാതെ നാലാംസ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇന്ത്യയുടെ മടക്കം.

    football tournamentFootball MatchWomen's Asian Cup 2026
