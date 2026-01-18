Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 8:14 AM IST

    വ​ൻ​ക​ര​യു​ടെ രാ​ജാ​വാ​ര്?

    ആ​ഫ്കോ​ണി​ൽ ഇ​ന്ന് മൊ​റോ​ക്കോ-​സെ​ന​ഗാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ
    വ​ൻ​ക​ര​യു​ടെ രാ​ജാ​വാ​ര്?
    മൊ​റോ​ക്കോ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    റ​ബാ​ത് (മൊ​റോ​ക്കോ): ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ വ​ൻ​ക​ര​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യ​റി​യാം. ആ​ഫ്രി​ക്ക ക​പ്പ് ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ സെ​ന​ഗാ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ നേ​രി​ടും. കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ കി​രീ​ട വ​ര​ൾ​ച്ച​ക്ക് വി​രാ​മ​മി​ടാ​നാ​ണ് അ​റ്റ്ല​സ് ല​യ​ൺ​സ് സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​പ്പോ​ലെ ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ പ​ല​വ​ട്ടം അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ച സെ​ന​ഗാ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് ര​ണ്ടാം കി​രീ​ട​മാ​ണ്.

    സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ നൈ​ജീ​രി​യ​യെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യെ​ത്തി​യ മൊ​റോ​ക്കോ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ പ​രാ​ജ​യം രു​ചി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ചോ​രാ​ത്ത കൈ​ക​ളു​മാ​യി ക്രോ​സ് ബാ​റി​ന് കീ​ഴെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന യാ​സീ​ൻ ബോ​നു​വി​ന്റെ​യും പി.​എ​സ്.​ജി​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ ഭ​ട​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് ഹ​കീ​മി​യു​ടെ​യും ആ​ഫ്കോ​ണി​ൽ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ പ​ട്ടം ചൂ​ടാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ് താ​രം ബ്രാ​ഹിം ഡ​യ​സി​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തെ തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക സാ​ദി​യോ മാ​നെ​യു​ടെ ടീ​മി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​വും. 1976ൽ ​ആ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ ആ​ദ്യ​മാ​യും അ​വ​സാ​ന​മാ​യും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്.

    കി​രീ​ട ഫേ​വ​റി​റ്റു​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹി​ന്റെ ഈ​ജി​പ്തി​നെ മാ​നെ​യു​ടെ ഗോ​ളി​ൽ മ​ട​ക്കി​യാ​ണ് സെ​ന​ഗാ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ന്ന​ത്. 2021നു ​ശേ​ഷം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​വു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    Girl in a jacket

    News Summary - Will Morocco-Senegal be crowned champions of the AFCON final today
