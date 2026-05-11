Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightതരംതാഴുമോ ഗോകുലം?...
    Football
    Posted On
    date_range 11 May 2026 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 11:14 PM IST

    തരംതാഴുമോ ഗോകുലം? ഇന്നറിയാം

    text_fields
    bookmark_border
    അവസാന മത്സരത്തിൽ നാംധാരിക്കെതിരെ
    തരംതാഴുമോ ഗോകുലം? ഇന്നറിയാം
    cancel
    camera_alt

    ഗോകുലം കേരള താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ

    ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ലീഗിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ്.സിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച റെലഗേഷൻ റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരം. വൈകുന്നേരം 6.30ന് ഡെക്കാൻ അറീനയിൽ നാംധാരി എഫ്.സിയാണ് എതിരാളികൾ. ഇതിൽ ജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോകുലത്തിന് തരംതാഴ്ത്തപ്പെടാതെ ലീഗിൽ തുടരാനാവു.

    റെലഗേഷൻ റൗണ്ടിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയന്റ് മാത്രമാണ് മലബാറിയൻസിന് നേടാനായത്. ഐസ്വാൾ എഫ്.സി (4), നാംധാരി (3), റിയൽ കശ്മീർ (3) എന്നിവരാണ് മറ്റു ടീമുകൾ. ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാരാണ് ലീഗിൽ നിലനിൽക്കുക. ജയിച്ചാൽ ഗോകുലത്തിന് നാല് പോയന്റുമായി രക്ഷപ്പെടാം. സീസൺ പോയന്റ് പട്ടികയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനക്കാരായതോടെയാണ് ഗോകുലം (8) റെലഗേഷൻ റൗണ്ടിലേക്ക് വീണത്.

    വനിതകൾ ഇന്ന് ശ്രീഭൂമിക്കെതിരെ

    കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ വനിത ലീഗിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ്.സി ചൊവ്വാഴ്ച ശ്രീഭൂമി എഫ്.സിയെ നേരിടും. 13 പോയന്റുമായി അഞ്ചാമതാണ് ഗോകുലം. ഇന്നത്തെയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് ബാക്കി. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് 30 പോയന്റുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian footballFootball NewsGokulam Kerala FCmatchNamdhari FC
    Similar News
    Next Story
    X