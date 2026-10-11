സ്വപ്ന ഗോളിന് പകരം വില്ലൻ കളി, വിനീഷ്യസിന് റെഡ് കാർഡ്; ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രകോപിതനായി താരം

സ്വപ്ന ഗോളിന് പകരം വില്ലൻ കളി, വിനീഷ്യസിന് റെഡ് കാർഡ്; ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രകോപിതനായി താരംtext_fields
ആദ്യം ആവേശം, പിന്നെ നെഞ്ചിടിപ്പ് വിയ്യാറയലിനെതിരെയുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഹോം മാച്ചിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ടു പുറത്തായി. ഗ്രൗണ്ടിൽ മോശം പെരുമാറ്റത്തിനാണ് ബ്രസീലിയൻ താരത്തിന് റഫറി റെഡ് കാർഡ് നീട്ടിയത്.
റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മിന്നൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിനൊടുവിൽ 71-ാം മിനിറ്റിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ പാസിൽ നിന്നും വിനീഷ്യസ് പന്ത് വലയിലാക്കി റയലിന്റെ ലീഡ് 2-0 ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു. സമീപകാലത്തെ മോശം ഫോമും സീസണിലെ ഒറ്റ ഗോളും കാരണം ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വന്ന വിനീഷ്യസിന് ഇത് ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു. കോച്ച് ഹോസെ മൊറീഞ്ഞോ പോലും സന്തോഷം അടക്കാനാവാതെ താരത്തെ കെട്ടിപ്പുണരാൻ ഓടിയെത്തി.
എന്നാൽ ആ സന്തോഷത്തിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാന്റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിലെ ഗാലറിയും റയൽ താരങ്ങളും ഗോൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞത്. വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി ഇസിദ്രോ ഡിയാസ് ഗോൾ റദ്ദാക്കുകയും വിനീഷ്യസിന് റെഡ് കാർഡ് കാട്ടുകയും ചെയ്തു.
മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് ബെല്ലിങ്ഹാമിന് പാസ് നൽകിയ ശേഷം പന്തിനായുള്ള കുതിപ്പിനിടെ വിയ്യാറയൽ താരം നേഥൻ സാലിബയുടെ മുടിയിൽ വിനീഷ്യസ് ശക്തിയായി പിടിച്ചുവലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സാലിബയുടെ ബാലൻസ് തെറ്റുകയും വിനീഷ്യസിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. വില്ലൻ കളിയെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ ഗോൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും വിനീഷ്യസ് ഡയറക്ട് റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങി പുറത്തുപോവുകയും ചെയ്തു.
റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രകോപിതനായ വിനീഷ്യസ് കൺട്രോൾ വിട്ട് റഫറിക്കു നേരെ തർക്കിക്കാൻ ആഞ്ഞടുത്തെങ്കിലും സഹതാരം അന്റോണിയോ റൂഡിഗറും അർദ ഗുലറും ചേർന്ന് താരത്തെ തടഞ്ഞു മാറ്റുകയായിരുന്നു. "എന്റെ ടീമിനോടും ആരാധകരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു," എന്ന് മത്സരശേഷം വിനീഷ്യസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
"റഫറിമാർക്ക് എന്തുപറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല, ഈ റെഡ് കാർഡിന്റെ കാരണം അറ്റമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. എങ്കിലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് പ്രധാനം," എന്ന് റയൽ മധ്യനിര താരം ഒറെലിയൻ ചൗമെനി പ്രതികരിച്ചു. വിലക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കോച്ച് മൊറീഞ്ഞോ മത്സരശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചു.
പത്തു പേരുമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും റയൽ ലീഡ് നിലനിർത്തി വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ, ടോപ് സ്കോറർ റഫീന്യയില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ബാഴ്സലോണ ഗെറ്റാഫെയെ കീഴടക്കി. ആന്തണി ഗോർഡൻ (2-ാം മിനിറ്റ്), ഗബ്രിയേൽ ജീസസ് (30-ാം മിനിറ്റ്), ജൂൾസ് കുണ്ടെ (73-ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരാണ് ബാഴ്സയുടെ ഗോളുകൾ നേടിയത്. 24 പോയിന്റോടെ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ ബാഴ്സലോണ ലാലിഗയിൽ ഒന്നാമത് തുടരുമ്പോൾ, റയൽ മാഡ്രിഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
റയലിനായി വിനീഷ്യസിന് പകരം ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറങ്ങിയ 19-കാരൻ യാൻ ഡിയോമാൻഡെയാണ് മത്സരത്തിലെ ഏക ഗോൾ നേടിയത്. ഫെഡെ വാൽവെർദെയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഐവറി കോസ്റ്റ് താരത്തിന്റെ ഈ ഗോൾ.
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