Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightയു.​എ​സ് ഓ​പൺ: സിന്നർ,...
    Football
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:19 PM IST

    യു.​എ​സ് ഓ​പൺ: സിന്നർ, സ്വരേവ് മുന്നോട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​സ് ഓ​പൺ: സിന്നർ, സ്വരേവ് മുന്നോട്ട്
    cancel
    camera_alt

    സ്വരേവ്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: യു.​എ​സ് ഓ​പ​ണി​ൽ കി​രീ​ട​പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​യ്സു​ക​ൾ പാ​യി​ച്ച് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ജാ​നി​ക് സി​ന്ന​റും അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ സ്വ​രേ​വും. വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഇ​ഗ സ്വി​യാ​റ്റെ​ക് ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ക​ട​ന്ന് അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി. ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ താ​രം സി​ന്ന​ർ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ താ​രം അ​ല​ക്സി പൊ​പി​റി​നെ​യാ​ണ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തു​ര​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പൊ​രു​താ​ൻ വി​ടാ​തെ ആ​ധി​കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി സി​ന്ന​ർ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ 6-3 6-2 6-2നാ​യി​രു​ന്നു ജ​യം. കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ഡെ​നി​സ് ഷ​പോ​വ​ലോ​വാ​ണ് മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ സി​ന്ന​റു​ടെ എ​തി​രാ​ളി.

    ബ്രി​ട്ട​ന്റെ ജേ​ക്ക​ബ് ഫി​യേ​ൺ​ലി​യെ നേ​രി​ട്ടു​ള​ള സെ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ജ​ർ​മ​ൻ താ​രം സ്വ​രേ​വ് വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. വിം​ബി​ൾ​ഡ​ണും പി​റ​കെ സി​ൻ​സി​നാ​റ്റി​യും ജ​യി​ച്ച് ചാ​മ്പ്യ​ൻ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ലു​ള്ള സ്വി​യാ​റ്റെ​കി​നെ ആ​ർ​ത​ർ ആ​ഷെ ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സീ​ഡി​ല്ലാ എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ സൂ​സ​ൻ ലാ​മെ​ൻ​സ് ശ​രി​ക്കും ഞെ​ട്ടി​ച്ചു. ആ​ദ്യ സെ​റ്റ് അ​നാ​യാ​സം പി​ടി​ച്ച സ്വി​യാ​റ്റെ​കി​ന് ര​ണ്ടാം സെ​റ്റി​ൽ ചു​വ​ടു പി​ഴ​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ഗെ​യി​മും ഉ​ജ്വ​ല​മാ​യി പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന ലാ​മെ​ൻ​സ് ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം ക​ളി ന​യി​ച്ചാ​ണ് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ്കോ​ർ 6-1 4-6 6-4.

    അ​തി​നി​ടെ, വ​നി​ത ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​രം വീ​ന​സ് വി​ല്യം​സി​ന് ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം ജ​യം. സ​ഹോ​ദ​രി സെ​റീ​ന​ക്കൊ​പ്പം ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് ടെ​ന്നി​സ് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭാ​ഗ്യ ​ജോ​ഡി​ക​ളാ​യി ജ​യ​മേ​റെ പി​ടി​ച്ച​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലാ​ണ് വീ​ന​സ് വീ​ണ്ടും ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ റാ​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ലെ​യ്‍ല ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സി​നൊ​പ്പം ആ​റാം സീ​ഡു​ക​ളാ​യ ല്യു​ഡ്മി​ല കി​ച്ചെ​നോ​ക്- എ​ല​ൻ പെ​ര​സ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ത​ക​ർ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. 2014നു ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വീ​ന​സ് ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​നി​ത സിം​ഗി​ൾ​സി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ കൊ​കോ ഗോ​ഫ് 7-6 6-2ന് ​ഡോ​ണ വെ​കി​ചി​നെ​യും പു​രു​ഷ സിം​ഗി​ൾ​സി​ൽ ടോ​മി പോ​ൾ 7-6 6-3 7-5 7-5 5-7ന് ​ന്യൂ​നോ ബൊ​​ർ​ഹെ​സി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചു.

    ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്: സിന്ധു ക്വാർട്ടറിൽ മടങ്ങി

    പാ​രി​സ്: ലോ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​സ്ത​മി​ച്ചു. വ​നി​ത സിം​ഗ്ൾ​സ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ പി.​വി. സി​ന്ധു ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യു​ടെ പു​ത്രി കു​സു​മ വ​ർ​ദാ​നി​യോ​ട് മൂ​ന്ന് സെ​റ്റ് നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​വി സ​മ്മ​തി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി. സ്കോ​ർ 14-21 21-13 16-21. മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ ധ്രു​വ് ക​പി​ല-​ത​നി​ഷ ക്രാ​സ്റ്റോ സ​ഖ്യം മ​ലേ​ഷ്യ​യു​ടെ ലോ​ക നാ​ലാം ന​മ്പ​റു​കാ​രാ​യ ചെ​ൻ ടാ​ങ്ക് ജീ-​ടോ​ഹ് ഈ ​വെ​യ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നോ​ട് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ളി​ലും തോ​റ്റു. സ്കോ​ർ 15-21 13-21.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:US open
    News Summary - US Open roundup: Sinner, Zverev advance as Gauff shines in second round
    Similar News
    Next Story
    X