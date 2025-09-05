Begin typing your search above and press return to search.
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ജ്വ​ലി​ച്ച സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം

    അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി മ​നോ​ഹ​ര ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ താ​രം താ​ണ്ടി​യ സ്വ​പ്ന​ദൂ​രങ്ങൾ
    Muhammad Suhail (16) is congratulated by his teammates for scoring the goal
    ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ലി​നെ (16) സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ണ്ട​ർ -23 എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്റൈ​നും ത​മ്മി​ലെ മ​ത്സ​രം. 31 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മൈ​താ​ന മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ധ്യ​നി​ര താ​രം മ​കാ​ർ​ട്ട​ൺ നി​ക്സ​ൺ നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ പ​ന്തു​മാ​യി വ​ല​തു വി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ ബോ​ക്സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി. ത​ട​യാ​ൻ എ​ത്തി​യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ത്തെ സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് മ​റ്റു ര​ണ്ടു താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ പ​ന്ത് ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് നി​റ​യൊ​ഴി​ച്ചു.

    പോ​സ്റ്റി​ന്റെ ഇ​ട​തു​മൂ​ല​യി​ലേ​ക്ക് തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ആ ​ഗ്രൗ​ണ്ട് ബാ​ൾ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കാ​നേ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റി​നാ​യു​ള്ളൂ. ആ ​ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ മു​ഴു​വ​ൻ ആ 18​കാ​ര​ന്റെ ക​ളി പാ​ട​വ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ആ ​ഗോ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച അ​ഞ്ചു മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം ആ​ദ്യ ഗോ​ളി​ന്റെ മ​ധു​ര​വും കേ​ര​ള​ക്ക​ര​ക്ക് നു​ണ​യാ​നാ​യി. പാ​ല​ക്കാ​ട് ഒ​ല​വ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മി​ക​ച്ച യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്. ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ള​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന മോ​ഹ​വു​മാ​യി സു​ഹൈ​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ താ​ണ്ടി​യ ദൂ​രം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്.

    13ാം വ​യ​സ്സി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 2761 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള മൊ​ഹാ​ലി​യി​ലേ​ക്ക്. ത​ന്റെ മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ സു​ഹൈ​ലി​ന് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചു. മ​ർ​ഹ​ബ എ​ഫ്.​സി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ്ര​യ​ത്ന​വും സു​ഹൈ​ലി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. 2023-24ൽ ​ക്ല​ബ് റി​ല​യ​ൻ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ക​ളി​ച്ച സു​ഹൈ​ലി​നെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​റെ വൈ​കാ​തെ പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ലേ​ക്കും സു​ഹൈ​ലി​ന് വി​ളി​യെ​ത്തി.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ 13 ക​ളി​ക​ളി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബി​നാ​യി ബൂ​ട്ട് കെ​ട്ടി​യ സു​ഹൈ​ൽ ഒ​രു അ​സി​സ്റ്റും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ ക​ടു​ത്ത ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ചി​ലെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, ബ്രൂ​ണൈ ദാ​റു​സ്സ​ലാം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. 11 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളും മി​ക​ച്ച നാ​ല് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് 2026 ലെ ​എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക. ആ​തി​ഥേ​യ​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഇ​തി​ന​കം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 15 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ല് വീ​തം ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 44 ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

