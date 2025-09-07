Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightറഫറിയും ‘കളിച്ചു’;...
    Football
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:00 PM IST

    റഫറിയും ‘കളിച്ചു’; ഖത്തറിനോട് പൊരുതി കീഴടങ്ങി ഇന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    റഫറിയും ‘കളിച്ചു’; ഖത്തറിനോട് പൊരുതി കീഴടങ്ങി ഇന്ത്യ
    cancel

    ദോ​ഹ: എ.​എ​ഫ്‌.​സി അ​ണ്ട​ര്‍ 23 ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് തോ​ൽ​വി​യേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ. അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ജ​യം.

    അ​ല്‍ ഹാ​ശ്മി അ​ല്‍ ഹു​സൈ​നും (18) വി​വാ​ദ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ ജ​സീം അ​ല്‍ ശ​ർ​ശാ​നി​യും (67) ഖ​ത്ത​റി​നാ​യി സ്‌​കോ​ര്‍ ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ (52) തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ത്തി​ലും ഗോ​ൾ നേ​ടി. 66ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്രാം​വീ​ർ സി​ങ് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടു.

    ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നെ 2-0ത്തി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ലെ അ​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. 18ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഹാ​ശ്മി​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മ​റ്റൊ​രു മ​നോ​ഹ​ര ഗോ​ൾ. 66ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ നൂ​റെ​ൽ​ദാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീ​മി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഡി​ഫ​ന്‍ഡ​ര്‍ പ്രാം​വീ​ര്‍ സി​ങ് ബോ​ക്‌​സി​ല്‍ വീ​ഴ്ത്തി.

    ഇ​തോ​ടെ പ്രാം​വീ​റി​ന് ര​ണ്ടാം മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ര്‍ഡ്. ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യും. 10 പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ലീ​ഡു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ വീ​ണ്ടും കി​ണ​ഞ്ഞു​ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ആ​റ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ര്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബ്രൂ​ണെ​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiaQatarUnder-23 Asian Cup
    News Summary - Under-23 Asian Cup Qualification: India loses to Qatar
    Similar News
    Next Story
    X