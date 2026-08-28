ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്; വമ്പന്മാർ നേർക്കുനേർ; ബാഴ്സക്കും പി.എസ്.ജിക്കും ആഴ്സനലിനും കടുത്ത പോരാട്ടംtext_fields
മൊണാക്കോയിലെ ഗ്രിമാൾഡി ഫോറത്തിൽ നടന്ന പുതിയ സീസണിലെ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ വമ്പൻ ടീമുകൾ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നേർക്കുനേർ. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പി.എസ്.ജി കിരീടം നിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പ്രീമിയർ ലീഗ് ജേതാക്കളായ ആഴ്സനലാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ നഷ്ടപെട്ട കനക കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ രാജാക്കന്മാരായ റയൽ മഡ്രിഡ് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ നിരാശ മാറ്റാൻ ഉറച്ചാണ് ജർമൻ വമ്പന്മാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ പി.എസ്.ജി എന്നിവരുമായുള്ള ബാഴ്സയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഫുട്ബാൾ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇറ്റാലിയൻ പുതുമുഖങ്ങളായ കോമോയെയും ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടതുണ്ട്.
കിരീടം നിലനിർത്താനിറങ്ങുന്ന പി.എസ്.ജിക്ക് ബാഴ്സലോണ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ആസ്റ്റൺ വില്ല, റോമ എന്നീ വമ്പൻ ടീമുകളാണ് ആദ്യറൗണ്ടിലെ പ്രധാന എതിരാളികൾ. സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് വിയ്യാറയൽ, തുർക്കി ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗലാറ്റസറെ എന്നിവരുമായും അവർ ഏറ്റുമുട്ടും. പ്രീമിയർ ലീഗ് ജേതാക്കളായ ആഴ്സനലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടവും ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. പതിനഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ റയൽ മഡ്രിഡ്, ജർമൻ കരുത്തരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്, ബൊറൂസ്സിയ ഡോർട്മുൺഡ്, ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് നാപ്പോളി എന്നിവരാണ് ഗണ്ണേഴ്സിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികൾ.
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ രാജാക്കന്മാരായ റയൽ മഡ്രിഡിനും പുതിയ ഫോർമാറ്റിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് കരുത്തരായ ആഴ്സനലിന് പുറമെ, ജർമൻ വമ്പന്മാരായ ബൊറൂസ്സിയ ഡോർട്മുൺഡ്, ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബ് എ.സി മിലാൻ, റെഡ് ബുൾ സാൽസ്ബർഗ്, ഡച്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ പി.എസ്.വി എന്നിവരെയാണ് റയലിന് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നേരിടാനുള്ളത്. സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ റയൽ ജേഴ്സിയിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾക്കുണ്ട്.
മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെതിരെയാണ് ആദ്യ മത്സരം. 1999-ലെ ഐതിഹാസിക ഫൈനലിന്റെ ഓർമ്മയുണർത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിന് പുറമെ അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ്, ലെയ്പ്സിഗ്, എ.എസ്. റോമ എന്നിവരും യുണൈറ്റഡിന് വെല്ലുവിളിയാകും. ആൻഡോണി ഇറയോള പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ലിവർപൂളിന് അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ്, ഇന്റർമിലാൻ, പോർട്ടോ, വിയ്യാറയൽ എന്നീ ടീമുകളെയാണ് നേരിടാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യൂറോപ്പ ലീഗ് നേടിയ ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് ബാഴ്സലോണ, ഡോർട്മുൺഡ്, ഗലാറ്റസറെ എന്നിവരാണ് എതിരാളികൾ.
സെസ്ക് ഫാബ്രിഗാസ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് കോമോ, ഓസ്ട്രിയൻ ക്ലബ് ലാസ്ക് (LASK), നോർവേയിൽ നിന്നുള്ള വൈക്കിങ്, 2017-ൽ രൂപീകരിച്ച അസർബൈജാൻ ക്ലബ് സബാഹ് എന്നീ നാല് ടീമുകൾ ഇതാദ്യമായി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ലീഗായി 36 ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയിൽ, ഓരോ ടീമിനും എട്ട് വ്യത്യസ്ത എതിരാളികളുമായി മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും.
സെപ്റ്റംബർ എട്ട് മുതൽ 10 വരെയാണ് പുതിയ ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ലീഗ് ഘട്ടം പൂർത്തിയാകും. 2027 ജൂൺ അഞ്ചിന് മാഡ്രിഡിലെ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നറുക്കെടുപ്പ് ചടങ്ങിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം തിയറി ഹെൻറിക്ക് യുവേഫ പ്രസിഡന്റ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു.
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