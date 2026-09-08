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    യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗിന് ഇ​ന്ന് കി​ക്കോ​ഫ്; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡും ഇന്‍റർ മിലാനും നേർക്കുനേർ

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    Real Madrid players on the pitch during a UEFA Champions League match at the Santiago Bernabeu stadium
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    ല​ണ്ട​ൻ: ‍യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ദേ​ശീ​യ ലീ​ഗു​ക​ൾ ചൂ​ടു​പി​ടി​ക്ക​വെ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2026-27ലെ ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 2027 ജൂ​ൺ അ​ഞ്ച് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 36 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ആ​ദ്യ ദി​നം ത​ന്നെ വ​മ്പ​ന്മാ​ർ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​നെ ഇ​ന്റ​ർ മി​ലാ​നും മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​യെ പോ​ർ​ട്ടോ​യും നേ​രി​ടും. റ​യ​ൽ, സി​റ്റി, ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്, ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കി​രീ​ട സാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യും ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പാ​രി​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മെ​യ്ൻ ഹാ​ട്രി​ക് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യു​മാ​യി ഫെ​യ്‌​നൂ​ർ​ദും ലി​വ​ർ​പൂ​ളു​മാ​യി അ​ത്‍ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡും പി.​എ​സ്.​ജി​യു​മാ​യി സ്ലോ​വ​ൻ ബ്രാ​റ്റി​സ്ലാ​വ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്, മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഇ​റ​ങ്ങും. പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ എ​ട്ട് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തും.

    ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 24 വ​രെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ളും അ​വ​സാ​ന 16ൽ ​ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കും. ഇ​റ്റി​ലി​യി​ലെ കോ​മോ, നോ​ർ​വേ​യി​ലെ വൈ​കി​ങ് എ​ഫ്.​കെ, ഓ​സ്ട്രി​യ​യി​ലെ ലാ​സ്ക്, അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലെ സ​ബാ​ഹ് എ​ഫ്.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ക്കു​റി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    റ‍യ​ൽ Vs ഇ​ന്റ​ർ

    റ​യ​ൽ ​മഡ്രിഡിന്റെ ത​ട്ട​ക​മാ​യ സാ​ന്റി​യാ​ഗോ ബെ​ർ​ണ​ബ്യൂ​വി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12.30ന് ​ഇ​ന്റ​ർ മിലാനെതി​രാ​യ ക​ളി. സ്പെ​യി​നി​ലെ​യും ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ​യും ഹെ​വി​വെ​യ്റ്റു​ക​ളും മു​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​നം ത​ന്നെ മു​ഖാ​മു​ഖ​മെ​ത്തു​ന്ന​ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​മേ​റ്റും. ഇ​ന്റ​റി​നെ മു​മ്പ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച ഹൊ​സെ മൗ​റീ​ന്യോ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് റ​യ​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ്പാ​നി​ഷ് ലാ​ലി​ഗ​യി​ലെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​യ​ൽ ബെ​റ്റി​സി​നോ​ട് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലെ എ​ഡ്വേ​ർ​ഡോ കാ​മ​വിം​ഗ, ബെ​ർ​ണാ​ഡോ സി​ൽ​വ, അ​ർ​ദ ഗു​ല​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ല​ക്ക് കാ​ര​ണം ക​ളി​ക്കി​ല്ല.

    കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ, വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​ഡ് ബെ​ല്ലി​ങ്ഹാം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര​യി​ലാ​ണ് ടീ​മി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ, ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​രി എ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നാ​പ്പോ​ളി​യെ 3-2ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. ലൗ​താ​രോ മാ​ർ​ട്ടി​ന​സ്-​മാ​ർ​ക്ക​സ് തു​റാം സ​ഖ്യം റ​യ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കും.

    പോ​ർ​ട്ടോ Vs സി​റ്റി

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ലെ എ​സ്റ്റാ​ഡി​യോ ഡോ ​ഡ്രാ​ഗോ​യി​ലാ​ണ് പോ​ർ​ട്ടോ-​മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് എ​ൻ​സോ മ​ര​സ്കെ​ക്കു​കീ​ഴി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം ല​ഭി​ച്ച സി​റ്റി​യും ഫ്രാ​ൻ​സെ​സ്കോ ഫാ​രി​യോ​ളി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ഫോ​മി​ലു​ള്ള പോ​ർ​ട്ടോ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ​രം ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ​താ​കും. സൂ​പ്പ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ എ​ർ​ലി​ങ് ഹാ​ല​ൻ​ഡ് സി​റ്റി​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര​യെ ന​യി​ക്കും. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ഫി​ൽ ഫോ​ഡ​ൻ, പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ റി​ക്കോ ലൂ​യി​സ്, റൂ​ബ​ൻ ഡ​യ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചേ​ക്കും. പ​രി​ക്കേ​റ്റ മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ വി​ക്ട​ർ ഫ്രോ​ഹോ​ൾ​ട്ടി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഡി​യോ​ഗോ കോ​സ്റ്റ, സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ​മാ​രാ​യ ആ​ന്ദ്രെ സി​ൽ​വ, പെ​പ്പെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ പോ​ർ​ട്ടോ സ്ക്വാ​ഡി​ലു​ണ്ട്.

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    News Summary - UEFA Champions League 2026-27 Kickoff: Real Madrid Faces Inter Milan in Opening Match
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