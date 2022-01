By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ ല​ണ്ട​ൻ: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ​മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നും ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഹോ​ട്സ്പ​റി​നും വി​ജ​യം. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് 3-1ന് ​ബ്രെ​ൻ​ഡ്ഫോ​ഡി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ഞ്ചു​റി സ​മ​യ​ത്ത് ഡ​ച്ച് വിം​ഗ​ർ സ്റ്റീ​വ​ൻ ബെ​ർ​ഗ്വ​യ്ൻ നേ​ടി​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം 3-2ന് ​ലെ​സ്റ്റ​ർ​സി​റ്റി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നു. 19 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 36 പോ​യ​ന്‍റോ​ടെ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് 21 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 35 പോ​യ​ന്‍റോ​ടെ ഏ​ഴാ​മ​തു​മാ​ണ്.

ലെ​സ്റ്റ​ർ​സി​റ്റി​യു​ടെ കി​ങ് പ​വ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് ക​ളി നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യം പി​ന്നി​ട്ട് ഇ​ഞ്ചു​റി സ​മ​യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 24ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പാ​റ്റ്സ​ൺ ഡാ​ക​യു​ടെ ഗോ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ ലെ​സ്റ്റ​റി​നെ​തി​രെ 38ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഹാ​രി കെ​യ്ൻ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​ന് സ​മ​നി​ല ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും 76ാം മി​നി​റ്റി​ലെ ജെ​യിം​സ് മാ​ഡി​സ​ണി​െൻറ ഗോ​ളോ​ടെ നീ​ല​ക്കു​പ്പാ​യ​ക്കാ​ർ ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

എ​ന്നാ​ൽ, 80-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ബെ​ർ​ഗ്വ​യ്ൻ നി​മി​ഷ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട് ക​ളി മാ​റ്റി. 90+5, 90+7 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഡ​ച്ച്താ​രം സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ അ​ന്‍റോ​ണി​യോ കോ​ണ്ടെ​യു​ടെ ടീം ​നാ​ട​കീ​യ വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ ബോ​ക്സി​ലെ കൂ​ട്ട​പ്പൊ​രി​ച്ചി​ലി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ കെ​യ്നി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ത്രൂ​ബാ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഗോ​ളി കാ​സ്പ​ർ ഷ്മൈ​ക്ക​ലി​നെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ.

ബ്രെ​ൻ​ഡ്ഫോ​ഡി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പു​തു​താ​രം ആ​ന്‍റ​ണി എ​ല​ൻ​ഗ, മേ​സ​ൺ ഗ്രീ​ൻ​വു​ഡ്, മാ​ർ​ക​സ് റ​ഷ്ഫോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ബ്രെ​ൻ​ഡ്ഫോ​ഡി​നാ​യി ഇ​വാ​ൻ ടോ​ണി ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

ഇ​ന്‍റ​ർ മിലാൻ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മി​ലാ​ൻ: ഇ​ഞ്ചു​റി സ​മ​യ​ത്ത് സ​മ​നി​ല ഗോ​ളും അ​ധി​ക​സ​മ​യ​ത്ത് വി​ജ​യ​ഗോ​ളു​മാ​യി ഇ​ന്‍റ​ർ മി​ലാ​ൻ കോ​പ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​യി​ൽ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ. എം​പോ​ളി​യെ 3-2നാ​ണ് ഇ​ന്‍റ​ർ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ എം​പോ​ളി 2-1ന് ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

13-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ല​ക്സി​സ് സാ​ഞ്ച​സി​ന്റെ ഗോ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ ക​ട​ന്ന ഇ​ന്‍റ​റി​നെ​തി​രെ 61-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ന​ദീം ബ​യ്റാ​മി​യു​ടെ ഗോ​ളും 76-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഗോ​ളി ഇ​യോ​ന​റ്റ് റാ​ഡു​വി​ന്‍റെ സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളും വ​ഴി മ​റി​ക​ട​ന്ന എം​പോ​ളി ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

എ​ന്നാ​ൽ, 90+1ൽ ​അ​ന്ദ്രി​യ ​റെ​നോ​ക്കി​യ ഇ​ന്‍റ​റി​നെ ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി​ച്ചു. അ​ധി​ക​സ​മ​യ​ത്തി​ന്‍റെ 14-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സ്​​റ്റെ​ഫാ​നോ സെ​ൻ​സി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്‍റ​ർ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

അ​ത്​​ല​റ്റി​കോ പു​റ​ത്ത് മ​ഡ്രി​ഡ്: സ്​​പാ​നി​ഷ് കോ​പ ഡെ​ൽ​റേ​യി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ത്​​ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡ് പു​റ​ത്താ​യി. പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ റ​യ​ൽ സോ​സി​ഡാ​ഡ് ആ​ണ് 2-0ത്തി​ന് അ​ത്​​ല​റ്റി​കോ​യെ കെ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ച്ച​ത്. അ​ദ്നാ​ൻ യാ​നു​സാ​ജ്, അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ സൊ​ർ​ലോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

അ​തേ​സ​മ​യം, ലാ ​ലി​ഗ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള സെ​വി​യ്യ സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി. വ​ല​ൻ​സി​യ​യാ​ണ് 1-1ന് ​സെ​വി​യ്യ​യെ ത​ള​ച്ച​ത്. മൗ​ക്ത​ർ ദി​യാ​ഖ​ബി​യു​ടെ സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ ക​ട​ന്ന സെ​വി​യ്യ​യെ ഗോ​ൺ​സാ​ലോ ഗ്വ​ഡ​സി​ന്‍റെ ഗോ​ളി​ലാ​ണ് വ​ല​ൻ​സി​യ ത​ള​ച്ച​ത്. 21 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 49 പോ​യ​ൻ​റു​ള്ള റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​ന് പി​ന്നി​ൽ 45 പോ​​യ​ന്‍റോ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണ് സെ​വി​യ്യ.

Two goals in injury time; This is the return of Tottenham