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    ഫെറാന്റെ ഹാട്രിക്, ഡെംബെലെയുടെ ഇരട്ടപ്രഹരം; ബ്രാറ്റിസ്ലാവയെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് പി.എസ്.ജി

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    ഫെറാന്റെ ഹാട്രിക്, ഡെംബെലെയുടെ ഇരട്ടപ്രഹരം; ബ്രാറ്റിസ്ലാവയെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് പി.എസ്.ജി
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    പാരിസ്: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഗംഭീര തുടക്കവുമായി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ന്. പുതിയതായി ടീമിലെത്തിയ സ്പാനിഷ് താരം ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ ഹാട്രിക് മികവിൽ സ്ലോവൻ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയെ ഒന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് വമ്പന്മാർ തകർത്തത്. മറ്റ് പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ റണ്ണറപ്പുകളായ ആഴ്സണൽ നാപ്പോളിയെയും, ലിവർപൂൾ അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി.

    തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ പി.എസ്.ജിക്കായി ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി. ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്നെത്തിയ ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ഫെറാൻ ടോറസ് തന്റെ യൂറോപ്യൻ അരങ്ങേറ്റം ഹാട്രിക്കിലൂടെയാണ് ഗംഭീരമാക്കിയത്. 17-ാം മിനിറ്റിൽ നുനോ മെൻഡസിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയപ്പോൾ റീബൗണ്ടിലൂടെ ഡെംബെലെയാണ് പി.എസ്.ജിക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ആറ് മിനിറ്റിനകം ഡെംബെലെ ലീഡ് ഉയർത്തി. പിന്നാലെ ഡെംബെലെയുടെ പാസിൽ നിന്ന് ടോറസ് തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ കണ്ടെത്തി.

    രണ്ടാം പകുതിയിൽ മാഗ്നസ് അക്ലിയൂഷെയുടെ പാസിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ഗോളും, ഡെംബെലെയുടെ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ഗോളും നേടി ടോറസ് ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം യായ ടൂറെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്ലോവൻ ബ്രാറ്റിസ്ലാവക്കായി സുലൈമാൻ കാമറ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഫാബിയൻ റൂയിസ് പി.എസ്.ജിയുടെ ആറാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ജയമില്ലാതെ 13-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പി.എസ്.ജിക്ക് ഈ വമ്പൻ വിജയം വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.

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    News Summary - Torres Hat-Trick Powers PSG Past Slovan Bratislava
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