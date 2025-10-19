Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    19 Oct 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 10:54 PM IST

    സീനിയർ ഫുട്ബാൾ: തൃശൂർ ഫൈനലിൽ

    സീനിയർ ഫുട്ബാൾ: തൃശൂർ ഫൈനലിൽ
    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കോ​ട്ട​യം ഫൈ​ന​ൽ കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്താ​യി. ഞാ​യ​ർ വൈ​കി​ട്ട് ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട്ട​യ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ന്‍റ​ണി പൗ​ലോ​സ് ആ​ണ് ര​ണ്ട്​ ഗോ​ളു​മാ​യി തൃ​ശൂ​രി​നെ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്.

    39ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പ്ര​ഹ​രം. സ​മ​നി​ല​ക്കാ​യി കോ​ട്ട​യം ആ​ഞ്ഞു ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ 80ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളും പി​റ​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ തോ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തെ​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ സെ​മി ടി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച്ച വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി ആ​ല​പ്പു​ഴ​യെ നേ​രി​ടും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച്ച വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്നി​നാ​ണ് ക​ലാ​ശ​ക്ക​ളി.

