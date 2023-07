cancel camera_alt ലി​ൻ​ഡ കെ​യ്‌​സെ​ഡോ By മാധ്യമം ലേഖകൻ സി​ഡ്നി: അ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചെ​ത്തി​യ കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി ലോ​ക​ക​പ്പ് അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത് ഗോ​ളോ​ടെ. വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ച് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 39ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് ലി​ൻ​ഡ കെ​യ്‌​സെ​ഡോ നി​റ​യൊ​ഴി​ച്ച​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ൾ ക​ളി​ച്ച താ​ര​മെ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ട​വും 18കാ​രി സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 20, ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് സീ​നി​യ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നി​ലും ഗോ​ൾ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ണ്ട​ർ 20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ര​ണ്ട് ഗോ​ളാ​ണ് അ​ടി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ വേ​ദി​യാ​യ അ​ണ്ട​ർ 17 പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ല് ത​വ​ണ എ​തി​ർ വ​ല​യി​ൽ പ​ന്തെ​ത്തി​ച്ച് ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യി. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ സീ​നി​യ​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലും ഗോ​ൾ. 2019ൽ 14ാം ​വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് ലി​ൻ​ഡ കെ​യ്‌​സെ​ഡോ കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലി​രി​ക്കെ താ​ര​ത്തി​ന് അ​ണ്ഡാ​ശ​യ അ​ർ​ബു​ദം ബാ​ധി​ച്ചു. പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ​യും സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യു​മെ​ല്ലാം ആ​ശ്വാ​സ​വാ​ക്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ക​രു​ത്താ​ക്കി ചി​കി​ത്സ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ലി​ൻ​ഡ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. പി​ന്നെ അ​ണ്ട​ർ 20, അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. അ​ണ്ട​ർ 20യി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പു​റ​ത്താ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ണ്ട​ർ 17ൽ ​ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ച് റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി മ​ട​ങ്ങി. ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ചി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന​ത്. 2-0ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു ജ​യം. 30-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കി​ട്ടി​യ പെ​നാ​ൽ​റ്റി കാ​റ്റ​ലീ​ന ഉ​സ്മെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു. ഒ​മ്പ​ത് മി​നി​റ്റ് ശേ​ഷം ലി​ൻ​ഡ ടീ​മി​ന്റെ ലീ​ഡ് കൂ​ട്ടി. Show Full Article

Three World Cups in one year-A goal in everything:-Linda the miracle that overcome the cancer