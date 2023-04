ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ സെമി തേടി മൂന്ന് ടീമുകൾ

cancel By അജ്മൽ അബൂബക്കർ മ​ഞ്ചേ​രി: സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ടം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ ഡി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന ടീ​മി​നെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യ​റി​യാം. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്. ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ എ​ഫ്.​സി, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ്, മും​ബൈ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് സെ​മി സാ​ധ്യ​ത തേ​ടി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ച​ർ​ച്ചി​ൽ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് നേ​ര​േ​ത്ത പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. തു​ല്യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് മും​ബൈ സി​റ്റി​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ച​ർ​ച്ചി​ലി​നെ​യും നേ​രി​ടും. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​യ്യ​നാ​ട്ടും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​മാ​യി ഒ​രേ സ​മ​യ​മാ​ണ് ക​ളി ന​ട​ക്കു​ക. രാ​ത്രി 8.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ-​മും​ബൈ മ​ത്സ​രം പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റി​ന്റെ മ​ത്സ​രം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റും. നി​ല​വി​ൽ നാ​ല് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ചെ​ന്നൈ ആ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റി​നും മും​ബൈ​ക്കും മൂ​ന്ന് വീ​തം പോ​യ​ന്റ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നൈ​ക്ക് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാം. മും​ബൈ ആ​ണ് വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ്-​ച​ർ​ച്ചി​ൽ മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും സെ​മി പ്ര​വേ​ശ​നം. നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റി​നെ ച​ർ​ച്ചി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ൽ മും​ബൈ​ക്കും ചെ​ന്നെ​യി​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്കും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സെ​മി​യി​ലെ​ത്താം. ഇ​നി നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റാ​ണ് വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​രു​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ൽ ചെ​ന്നൈ​ക്ക് അ​ഞ്ച് പോ​യ​ന്റോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, മും​ബൈ​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ചെ​ന്നൈ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. മും​ബൈ-​ചെ​ന്നൈ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ലും നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് ച​ർ​ച്ചി​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ വ​ട​ക്കു-​കി​ഴ​ക്കു​കാ​ർ​ക്ക് സെ​മി​യി​ൽ ക​ളി​ക്കാം. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് സെ​മി​യി​ൽ ക​ട​ന്ന ഒ​ഡി​ഷ​യാ​യി​രി​ക്കും ഡി ​ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ എ​ഫ്.​സി, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ കോ​ട്ട​പ്പ​ടി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി. Show Full Article

Three teams are looking for semi-finals in Group D