ഒത്തുകളിയെന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണ്!; ഒരു ടീം ജയിച്ചത് 95-0ത്തിന്, മറ്റൊരു ടീം 91-1ന്

cancel By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ Listen to this Article ഫ്രീടൗൺ (സിയറ ലിയോൺ): ഫുട്ബാളിൽ ഒരു മത്സരം 95-0ന് ജയിക്കുകയെന്നാൽ അതേറെ സംശയാസ്പദം തന്നെ. ഒരേ സമയം മറ്റൊരു മത്സരം ഏറക്കുറെ അതേ സ്കോറിന് അവസാനിച്ചാലോ? ഒത്തുകളിയെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ രണ്ടാമതൊന്നാലോചിക്കേണ്ടതില്ല. പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സിയറ ലിയോണിലാണ് ലോക ഫുട്ബാളിനെത്ത​ന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ച ഈ റിസൽട്ട്. രാജ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം തേടിയെത്തുന്ന ടീമുകളെ നിർണയിക്കുന്ന ലീഗ് മത്സരത്തിലാണ് 180 മിനിറ്റിനിടെ 187 ഗോളുകൾ പിറന്നത്! ഗൾഫ് എഫ്.സിയും കോക്വിമ ലെബനോനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ഗൾഫ് ടീം ജയിച്ചത് 91-1 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു. അതേസമയം, കഹുൻല റേഞ്ചേഴ്സ് ഏകപക്ഷീയമായ 95 ഗോളുകൾക്ക് ലുംബേബു യുനൈറ്റഡിനെതിരെയും 'വമ്പൻ ജയം' കൊയ്തു. മത്സരങ്ങൾക്കിറങ്ങു​മ്പോൾ ഇരുടീമിനും തുല്യ പോയന്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെത്തുന്ന ടീമിനെ നിർണയിക്കാൻ ഗോൾ ശരാശരി പരിഗണിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കളിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച സ്കോർനില. ഇടവേളക്ക് പിരിയുമ്പോൾ ഗൾഫ് 7-1നാണ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. കഹുൻലയാകട്ടെ 2-0ത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് 'ഗോൾമഴ' ​പെയ്തത്. എതിർടീമിന് ഗോളടിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഗോൾമുഖം തുറന്നിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു തോറ്റ രണ്ടു ടീമുകളും. ഏറെ പരിഹാസ്യമായ രീതിയിൽ കളിയുടെ ഗതി മാറുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റഫറിമാരിൽ ഒരാൾ മൈതാനത്തുനിന്ന് കയറിപ്പോയതായി 'കൊറീറേ ഡെല്ലോ സ്​പോർട്ട്' ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടു മത്സരങ്ങളുടെയും ഫലം സംശയാസ്പദമായതിനാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് സിയറ ലിയോൺ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്ക് കർ​ശന ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ഡാഡി ബ്രിമ പറഞ്ഞു. ഗിന്നസ് ബുക്ക് പ്രകാരം 2002ൽ മഡഗാസ്കറിൽ എ.എസ്. അഡീമ 149-0ത്തിന് എസ്.ഒ എമിർനെയെ കീഴടക്കിയതാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിനുള്ള റെക്കോർഡ്. Show Full Article

This is what collusion means; One team won 95-0, the other 91-1