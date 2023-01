ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത വർഷം; എല്ലാവർക്കും സ്നേഹാലിംഗനം -മെസ്സി

cancel camera_alt ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും കു​ടും​ബ​വും By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ ബ്വേനസ് എയ്റിസ്: കാൽപന്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചതു മുതൽ താൻ പിന്തുടരുന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായ വർഷമാണ് 2022 എന്ന് അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ ടീം നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി. 2022നെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. ‘‘ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ചേറ്റവും മനോഹരമായ കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയുമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോഴെല്ലാം വീഴാതെ പിടിച്ചുനിർത്തിയത് അവരാണ്. എന്നെ പിന്തുടരുന്നവരോടെല്ലാം സവിശേഷമായ ഈ ഓർമ പങ്കിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ രാജ്യത്തുനിന്നും പാരിസിൽനിന്നും ബാഴ്സലോണയിൽനിന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വലിയ സ്നേഹമാണ് ലഭിച്ചത്. അതാണ് കൂടുതൽ പ്രചോദനമായത്. ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും മികച്ചതാകട്ടെ. 2023ൽ കരുത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും തുടരാനാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹാലിംഗനം’’ -മെസ്സി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The Year to Never Forget; Love to all - Messi