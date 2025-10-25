Begin typing your search above and press return to search.
    പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങി; കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​ക്ക് ഇ​നി 10 നാ​ളു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    • ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ 27വ​രെ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും
    • ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ
    പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങി; കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​ക്ക് ഇ​നി 10 നാ​ളു​ക​ൾ
    cancel

    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​നി ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ൾ. കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​യാ​യ ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഇ​നി 10 നാ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്രം. 2026ൽ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കൗ​മാ​ര​മേ​ള​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്, ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​ന​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​നും ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മേ​ഖ​ല​യെ വീ​ണ്ടും കാ​ൽ​പ​ന്തി​ന്റെ ക​ളി​മു​റ്റ​മാ​ക്കി മാ​റ്റും.



    ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ 27വ​രെ​യാ​ണ് ഭാ​വി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഭ​യെ ലോ​കം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ടീ​മു​ക​​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 48 ആ​യ​തും, ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ർ​ഷി​ക ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യി മാ​റി​യ​തു​മെ​ല്ലാം പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​സ്പ​യ​റി​ലെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് പി​ച്ചു​ക​ളി​ൽ, 25 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 104 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് വേ​ദി​യാ​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രൊ​റ്റ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2022ൽ ​ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും വി​ശ്വ​കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ലോ​ക​ക​പ്പ് വേ​ദി​യി​​ലേ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന നാ​ളെ​യു​ടെ താ​ര​ങ്ങ​​ൾ​ക്കാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ മ​ണ്ണ് നേ​ര​ത്തേ ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1985ൽ ​ചൈ​ന​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് 2017ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യും വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2013ൽ ​യു.​എ.​ഇ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ഒ​രു​ക്കി ആ​ദ്യ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​മാ​യി മാ​റി. എ​ന്നാ​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​നെ തേ​ടി കൗ​മാ​ര മേ​ള​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​​ണ്.

    2019ൽ ​ബ്ര​സീ​ലി​ലും, കോ​വി​ഡ് ഇ​ട​വേ​ള ക​ഴി​ഞ്ഞ് 2023 ന​വം​ബ​ർ -ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​യി ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ല്‍ ഫ്രാ​ന്‍സി​നെ പെ​നാ​ല്‍റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ല്‍ കീ​ഴ​ട​ക്കി ജ​ര്‍മ​നി​യാ​യി​രു​ന്നു കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ നൈ​ജീ​രി​യ​യും നാ​ലു​ത​വ​ണ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ബ്ര​സീ​ലു​മാ​ണ് കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ്.

    2022 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് വേ​ദി​യാ​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും, 45ഓ​ളം ​പ​രി​ശീ​ല​ന മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും മെ​ട്രോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും... അ​ങ്ങ​നെ സ​ർ​വ​സ​ജ്ജ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും കൗ​മാ​ര മേ​ള​യി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ൻ സോ​ണി​ൽ നി​ര​വ​ധി സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കും. വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും കൂ​ടാ​തെ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​നു​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക: https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/u17worldcup/qatar-2025.




    കൗ​മാ​ര മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ ലോ​ഗോ ത​യാ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 കൗ​മാ​ര ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ നേ​ര​ത്തേ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ പേ​ര് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ U-17 എ​ന്ന മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ബ​ഹു​വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​വി​താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വ​മേ​ള​യു​ടെ ലോ​ഗോ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ട്രോ​ഫി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യും ലോ​ഗോ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ 27 വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ 17 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ൺ വേ​ദി​യാ​കും.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ 27 റ​ഫ​റി​മാ​ർ

    • 54 അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റ​ഫ​റി​മാ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    • ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​ഡി​യോ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും

    ദോ​ഹ: ​ന​വം​ബ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ 27 റ​ഫ​റി​മാ​രും 54 അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റ​ഫ​റി​മാ​രു​മ​ട​ക്കം 81 മാ​ച്ച് ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ​സി​നെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​ഡി​യോ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് (എ​ഫ്.​വി.​എ​സ്) സം​വി​ധാ​നം പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫി​ഫ വ​നി​ത അ​ണ്ട​ർ 20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലും ഡൊ​മി​നി​ക്ക​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫി​ഫ വ​നി​താ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലും ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​ഡി​യോ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മാ​ച്ച് ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ​സി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്.​വി.​എ​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​ഡി​യോ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റ​ഫ​റി (വാ​ർ) സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, എ​ഫ്.​വി.​എ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഡി​യോ മാ​ച്ച് ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ​സി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ​തി മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ല. പ​ക​രം, മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​യ എ​ണ്ണം റി​വ്യൂ എ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഗോ​ൾ, പെ​നാ​ൽ​റ്റി, ചെ​മ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ തോ​ന്നി​യാ​ൽ റി​വ്യൂ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം. ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ച്ചി​നോ​ട് റി​വ്യൂ എ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ഫ്.​വി.​എ​സ് വ​ഴി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ

    നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ വീ​ത​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന 12 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യാ​വും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. മി​ക​ച്ച മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​ട്ടു​പേ​രും നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ലെ​ത്തും. ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നു പു​റ​മെ, അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ബ്ര​സീ​ൽ, യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ളും യോ​ഗ്യ​രാ​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക് ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ട് ക​ഠി​ന​മാ​വു​മ്പോ​ൾ ബ്ര​സീ​ലി​നും ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യി മാ​റും. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബെ​ൽ​ജി​യം, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പ​വ​ർ​ഹൗ​സാ​യ തു​നീ​ഷ്യ​യു​മാ​ണ് ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി​ൽ’ ഹോ​ണ്ടു​റ​സ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, സാം​ബി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ. നി​ല​വി​ൽ യൂ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യി മാ​റു​ന്ന ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യാ​വും പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന് ഇ​റ്റ​ലി​യും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യും ബൊ​ളീ​വി​യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ക​ടു​ത്ത​താ​യി മാ​റും. മ​റ്റൊ​രു ഗ​ൾ​ഫ് സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ യു.​എ.​ഇ, സെ​ന​ഗാ​ൾ, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഇ​റ്റ​ലി​യും ത​മ്മി​ലാ​വും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ബൊ​ളീ​വി​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ. 12 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. 48 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 104 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ജ​പ്പാ​ൻ-​മൊ​റോ​ക്കോ, ന്യൂ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ -പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക-​ബൊ​ളീ​വി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.

    ഗ്രൂ​പ് എ: ​ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​റ്റ​ലി, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ബൊ​ളീ​വി​യ

    ഗ്രൂ​പ് ബി: ​ജ​പ്പാ​ൻ, മൊ​റോ​ക്കോ, ന്യൂ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ

    ഗ്രൂ​പ് സി: ​സെ​ന​ഗാ​ൾ, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ, കോ​സ്റ്റ​റീ​ക, യു.​എ.​ഇ

    ഗ്രൂ​പ് ഡി: ​അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ബെ​ൽ​ജി​യം, തു​നീ​ഷ്യ, ഫി​ജി

    ഗ്രൂ​പ് ഇ: ​ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, വെ​നി​സ്വേ​ല, ഹെ​യ്തി, ഈ​ജി​പ്ത്

    ഗ്രൂ​പ് എ​ഫ്: മെ​ക്സി​കോ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റ്, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്

    ഗ്രൂ​പ് ജി: ​ജ​ർ​മ​നി, ​കൊ​ളം​ബി​യ, ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ, എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ.

    ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ച്: ബ്ര​സീ​ൽ, ഹോ​ണ്ടു​റ​സ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, സാം​ബി​യ.

    ഗ്രൂ​പ് ഐ: ​അ​മേ​രി​ക്ക, ബു​ർ​കി​ന ഫാ​സോ, ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ, ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്

    ഗ്രൂ​പ് ജെ: ​പ​ര​ഗ്വേ, ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ, പാ​ന​മ, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്

    ഗ്രൂ​പ് കെ: ​ഫ്രാ​ൻ​സ്, ചി​ലി, കാ​ന​ഡ, യു​ഗാ​ണ്ട

    ഗ്രൂ​പ് എ​ൽ: മാ​ലി, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, ഓ​സ്ട്രി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

