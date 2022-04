'ഹയ്യാ ഹയ്യാ....'; ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി - വിഡിയോ

cancel By കെ. ഹുബൈബ് Listen to this Article ദോഹ: ഖത്തർ ലോകകപ്പിനെ വരവേറ്റുകൊണ്ട്​ ആരാധകർക്ക്​ പാടിത്തിമിർക്കാൻ ഔദ്യോഗിക ഗാനമെത്തി. ഫുട്​ബാളിന്റെ ദൃശ്യഭംഗിയും സംഗീതത്തിന്റെറ ദ്രുതതാളവുമായി ആരാധകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന വരികളും സംഗീതവുമായാണ്​ 'ഹയ്യാ ഹയ്യാ..' എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഔദ്യോഗിക ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്​.

അമേരിക്കൻ ഗായകൻ ട്രിനിഡാഡ്​ കർഡോണ, ആഫ്രോബീറ്റ്​സ്​ ഐകൺ ഡേവിഡോ, ഖത്തരി ഗായിക ഐഷ എന്നിവരാണ്​ ഗാനമാലപിച്ചത്​. അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 'ഹയ്യാ.. ഹയ്യാ.. ' എന്ന വാക്കുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ്​ 3.35 മിനിറ്റ്​ ദൈർഘ്യമുള്ള ഗാനവീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്​.

വിഡിയോയയിൽ ആദ്യമെത്തുന്നത്​ കാൽപന്ത്​ ആരാധകരെ കണ്ണീരിലാഴ്​ത്തി ഒരു വർഷം മുമ്പ്​ വിടപറഞ്ഞ അർജൻറീനിയൻ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയാണ്​. അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ എന്നീ ലോകത്തിന്റെ മൂന്ന്​ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗായകരുടെയും ശബ്​ദത്തിൽ ഔദ്യോഗികഗാനം പുറത്തുവരു​മ്പോൾ സംഗീതവും ഫുട്​ബാളും ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാവുന്നുവെന്ന്​ ഫിഫ കൊമേഴ്​സഷ്യ ഓഫിസർ കേ മഡാറ്റി പറഞ്ഞു.

ഫിഫ യൂട്യൂബ്​ ചാനൽ, ടിക്​ടോക്​ ഉൾപ്പെടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്​ഫോമുകളിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ഗാനം മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ ആരാധക ലോകവും ഏറ്റെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്​ച രാത്രി ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ്​ നറുക്കെടുപ്പ്​ ചടങ്ങിൽ ​കർഡോണ, ഡേവിഡോ, ഐഷ എന്നിവർ ​തത്സമയം ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​.



The official anthem of the Qatar World Cup has been released - video