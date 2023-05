cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ഡ്രി​ഡ്: സ്പാ​നി​ഷ് ലാ ​ലി​ഗ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വം​ശീ​യാ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ് വി​ങ്ങ​ർ വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ. വ​ലെ​ൻ​സി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ക​ളി​യി​ൽ ടീം ​ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പി​റ​കി​ൽ നി​ൽ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഗാ​ല​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ താ​ര​ത്തി​ന് നേ​രെ ക​ടു​ത്ത​വാ​ക്കു​ക​ളു​യ​ർ​ന്ന​ത്. സ്പെ​യി​നും ലാ ​ലി​ഗ​യും വം​ശീ​യാ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് വി​നീ​ഷ്യ​സ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. വി​നീ​ഷ്യ​സ് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട ക​ളി 1-0ത്തി​ന് റ​യ​ൽ തോ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

റയൽ- വ​ല​ൻ​സി​യ​ മത്സരത്തിൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് വ​ല​ൻ​സി​യ​യു​ടെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ മെ​സ്റ്റാ​ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​വെ വ​ല​ൻ​സി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ശ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം വി​നീ​ഷ്യ​സി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ധി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രി​ലൊ​രാ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച താ​രം കാ​ണി​ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​നം മാ​റ്റാ​ത്ത പ​ക്ഷം ക​ളി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ത്സ​രം കു​റ​ച്ചു​നേ​രം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ജു​റി ടൈ​മി​ൽ വ​ല​ൻ​സി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ത​ർ​ക്കി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഹ്യൂ​ഗോ ഡ്യൂ​റോ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് കൈ​ത​ട്ടി​യ​തി​നാ​ണ് വി​നീ​ഷ്യ​സ് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ എ​തി​ർ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​നീ​ഷ്യ​സി​നെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നും ശ്ര​മി​ച്ചു. വം​ശീ​യാ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ കേ​ന്ദ്രം, പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രും -വി​നീ​ഷ്യ​സ് സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​നീ​ഷ്യ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലും ട്വി​റ്റ​റി​ലും കു​റി​ച്ച​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ: “ഇ​ത് ആ​ദ്യ​ത്തെ​യോ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യോ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യോ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ലാ​ലി​ഗ​യി​ൽ വം​ശീ​യ​ത സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും അ​പ്ര​കാ​രം ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു. എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ അ​തി​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് റൊ​ണാ​ൾ​ഡീ​ഞ്ഞോ, റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ, ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ, ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി എ​ന്നി​വ​രു​ടേ​താ​യി​രു​ന്ന ലീ​ഗ് ഇ​പ്പോ​ൾ വം​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടേ​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ ഞാ​ൻ ക​രു​ത്ത​നാ​ണ്. വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​വ​സാ​നം വ​രെ പോ​രാ​ടും. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ഏ​റെ അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ന​ത് തു​ട​രും. ” കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് എം​ബാ​പ്പെ​യും നെ​യ്മ​റും വം​ശീ​യാ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച് ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബ്ര​സീ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ​യും നെ​യ്മ​റും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വി​നീ​ഷ്യ​സ് ഒ​റ്റ​ക്ക​ല്ലെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ''സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു താ​ര​ത്തെ കു​ര​ങ്ങ​നെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ളി തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. പ​ല​യി​ട​ത്തും ഇ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ 3-0ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​രം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നേ പ​റ​യൂ. ഇ​തൊ​രി​ക്ക​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല'' -റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ് കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ ആ​ഞ്ചെ​ലോ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലൂ​യി​സ് ഇ​നാ​സി​യോ ലൂ​ലാ ഡാ ​സി​ൽ​വ‍യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും സം​ഭ​വ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. Show Full Article

