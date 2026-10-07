ലിയോക്ക് നന്ദി, ഒപ്പം ദൈവത്തിനും; അയാൾ കളിച്ച കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചല്ലോ...text_fields
സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, കാതോർത്തു കേൾക്കൂ, ബ്യൂണസ് ഐറീസിലെ എൽ മോണുമെന്റൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ എൺപതിയ്യായിരത്തിലധികം വരുന്ന ജനസമുദ്രം മാത്രമല്ല ഇന്ന് കണ്ണീരണിയുന്നത്. അവർക്കൊപ്പം, ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പച്ചപ്പുല്ല് പോലും അടിമുടി വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ്. കളിമുറ്റത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയിൽ ഓരോ കോണിലും പന്തുമായി പാഞ്ഞുവന്ന, സ്വന്തം വിരലുകളാൽ കവിത കോറിയിട്ട ആ ഇടങ്കാലിന്റെ സ്പർശം ഇനി തനിക്ക് ലഭിക്കില്ലല്ലോ എന്ന ഓർമ്മയിൽ ആ പുൽനാമ്പുകൾ ഓരോന്നും ഇറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണീരിനാൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
ഗാലറിയിലെ വമ്പൻ ജനക്കൂട്ടവും, ആകാശത്തെ വിണ്ണും, അവരുടെ കാലടികൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണും ഒരേപോലെ ആ നൊമ്പരം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. പന്തിൽ ഇന്ദ്രജാലം തീർത്ത, ആംഗിളുകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ലയണൽ മെസ്സി എന്ന അത്ഭുതം നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന ആ കുപ്പായമഴിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ, ലോകം മുഴുവൻ നെടുവീർപ്പുകളോടെ തലകുനിക്കുന്നു. കാരണം ഗാലറിക്കും മൈതാനത്തിനും ഒരേപോലെ അറിയാം. കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും, യുഗങ്ങൾ എത്ര മാറിയാലും, ഇനിയിവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു കാൽപെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. പന്തിനെ ഇത്രമേൽ പ്രണയിച്ച, ഇത്രയും മനോഹരമായി മൈതാനത്തെ ഉമ്മവെച്ച മറ്റൊരു കാൽപാടുകൾ ഇനി ഈ മണ്ണിൽ പതിയില്ല.
21 നീണ്ട വർഷങ്ങൾ, 208 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ, 126 അവിസ്മരണീയ ഗോളുകൾ... ഒടുവിൽ, ഓർമ്മകളുടെ പെരുമഴക്കാലം ബാക്കിയാക്കി ആ കാൽപന്തിന്റെ രാജകുമാരൻ പടിയിറങ്ങുകയാണ്. ബെനിനെതിരെ 3-0ത്തിന് അർജന്റീന വിജയം കുറിച്ച ആ രാത്രി ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് തോളിലേറ്റി നടന്ന് തങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച വീരനായകന് ഗാലറിയും മൈതാനവും ഒന്നുചേർന്ന് നൽകിയ വിടപറയലായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 71-ാം മിനിറ്റിൽ ആ ഇടങ്കാലിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത പന്ത് വലയുടെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുമ്പോൾ, ആ പുൽമൈതാനവും ഗാലറിയും ഒരുപോലെ അവന്റെ അവസാനത്തെ പാദസ്പർശമേറ്റ് പുളകമണിഞ്ഞു.
രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മനോഹരമായി വഴിയൊരുക്കിയും, ഒരു ഗോൾ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചും തന്റെ അവസാനത്തെ കാൽപന്ത് നൃത്തം അവൻ ആ നിശയിൽ അമരമാക്കി. 10-ാം മിനിറ്റിൽ ആ കളിമുറ്റം നിശ്ചലമായപ്പോൾ, എതിരാളികൾ പോലും ആ വിസ്മയത്തെ തൊട്ടുവന്ദിച്ചു. മോണുമെന്റലിന്റെ നീലവിണ്ണിൽ ഡ്രോണുകൾ വിരിയിച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഖത്തറിലെ ആ പാരമ്യത്തിന്റെ നിമിഷവും ഉദിച്ചുയർന്നപ്പോൾ, ഗാലറിയിലെ കണ്ണീർ മഴയ്ക്കൊപ്പം മൈതാനവും ആ മനോഹര ഓർമ്മകളിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നു.
"അർജന്റീനിയൻ ജഴ്സിയിലുള്ള എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ദിവസമാണിത്," ഇടറിയ ശബ്ദത്തോടെ മെസ്സി മൈക്കിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞുനിർത്തുമ്പോൾ, പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നുപോലും ഒഴുകിപ്പോയത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മച്ചെപ്പുകളായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ലിയോ' ഇനി ആ ജേഴ്സിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങില്ല എന്ന സത്യം താങ്ങാൻ ആ ജനസമുദ്രത്തിനും കളിമുറ്റത്തിനും സാധിക്കുന്നില്ല. അച്ഛൻ ഹോർഹയുടെ വേർപാടിന്റെ വിങ്ങലോടെ, തന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ആ പച്ചപ്പുല്ലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അവൻ ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ വലിയ ഏതോ വിശുദ്ധ വികാരമായി മാറിയിരുന്നു.
കളിക്കളത്തിൽ ഇനിയും അനേകം താരങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്തേക്കാം, പുതിയ പന്തടക്കങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും പിറന്നേക്കാം. എന്നാൽ ആ ഇടങ്കാലിന്റെ വശ്യതയും, പന്തിനോട് അവൻ കാണിച്ച ആ പ്രണയവും, ആ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആവേശവും ഇനി ആർക്കും ആവർത്തിക്കാനാവില്ല. ആ കാൽപ്പാടുകൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഇനിയൊരു കളിക്കാരനും ആ മണ്ണിലേക്ക് നടന്നുവരില്ല.
നന്ദി ലിയോ... പന്തിനെ പ്രണയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന്, നീ മടങ്ങിയാലും, ഗാലറിയിലെ ആ മന്ത്രണങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഇനിയൊരു കാൽപെരുമാറ്റവുമില്ലാത്ത ആ പച്ചപ്പുല്ലിൽ നീ കോറിയിട്ട മാന്ത്രികത ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ യുഗങ്ങളോളം ഓർമ്മകളിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ലിയോക്ക് നന്ദി, ഒപ്പം ദൈവത്തിനും അയാൾ കളിച്ച കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചല്ലോ...
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register