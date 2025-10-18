Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 11:39 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:39 PM IST

    എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വിന് തുടരാ​ൻ അ​നു​മ​തി

    Supreme Court
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക​ല്യാ​ൺ ചൗ​ബെ ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് 2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ട​രാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി. എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫി​ലും സം​സ്ഥാ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ട സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കു​ന്ന ക​ര​ട് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 25.3 (സി), (​ഡി) എ​ന്നി​വ മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ പി.​എ​സ് ന​ര​സിം​ഹ, ജോ​യ് മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ന​കം വൈ​കി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് 2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:AIFFSupreme Court
