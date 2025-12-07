Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Football
    Posted On
    7 Dec 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 7:52 AM IST

    ശക്തന്റെ തട്ടകത്തിൽ തീപാറും

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: തൃശൂർ-മലപ്പുറം സെമി ഇന്ന്
    thrissur magic f.c training
    തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി പരിശീലനത്തിൽ

    തൃ​ശൂ​ർ: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. ലീ​ഗ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​ക്ത​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ക​രു​ത്തു കാ​ട്ടാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക്കും, മാ​ന്ത്രി​ക​രെ വീ​ഴ്ത്തി ഫൈ​ന​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യും ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു ജ​യ​മെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് തൃ​ശൂ​ർ ക​ണ​ക്കു​തീ​ർ​ത്തു. ലീ​ഗി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യു​മാ​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി വെ​റും ഏ​ഴ് ഗോ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടീം ​വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മെ​യ്‌​ൽ​സ​ൺ ആ​ൽ​വ​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​രു​ത്ത്.

    മെ​യ്‌​ൽ​സ​ണി​നൊ​പ്പം സെ​ന്റ​ർ ബാ​ക്കാ​യി തേ​ജ​സ്സ് കൃ​ഷ്ണ​യും വി​ങ് ബാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി ബി​ബി​ൻ അ​ജ​യ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ല​പ്പു​റം മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര വി​യ​ർ​ക്കും. സീ​സ​ണി​ൽ എ​ട്ട് ഗോ​ളു​ക​ളു​മാ​യി ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ജോ​ൺ കെ​ന്ന​ഡി​യി​ലാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​ക്കെ​തി​രെ കെ​ന്ന​ഡി​യു​ടെ ഹാ​ട്രി​ക് ഗോ​ൾ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് സെ​മി ബ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ താ​ര​ത്തി​നേ​റ്റ ചെ​റി​യ പ​രി​ക്ക് മ​ല​പ്പു​റം ക്യാ​മ്പി​ൽ നേ​രി​യ ആ​ശ​ങ്ക പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കെ​ന്ന​ഡി ക​ളി​ക്കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്റ്റാ​ർ സ്‌​ട്രൈ​ക്ക​ർ റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ കൂ​ടി ഗോ​ൾ സ്കോ​റി​ങ് ഫോ​മി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യാ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധം വി​യ​ർ​ക്കും. ര​ണ്ടാം സെ​മി​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

