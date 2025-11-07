Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:32 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:32 PM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള: ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് തൃശൂരിന്റെ സ​മ​നി​ല​ക്കു​രു​ക്ക്

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​നെ​തി​രെ ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്നു -ബി​മ​ൽ ത​മ്പി

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ ക​ളി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ അ​റു​തി തീ​ർ​ത്ത സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​ന്ത​ര​മാ​യി ക​ളി​ച്ചി​ട്ടും ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് സ​മ​നി​ല​ക്കു​രു​ക്ക്. സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നെ തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ന്റെ ഉ​ജ്വ​ല ഗോ​ളി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക​തി​രെ ഇ​ഞ്ചു​റി സ​മ​യ​ത്ത് ബി​ബി​ൻ അ​ജ​യ​ന്റെ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ സ​മ​നി​ല പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ 10 പോ​യ​ന്റോ​ടെ മുന്നിലെത്തി. ഇത്രയും പോയന്റുമായി മ​ല​പ്പു​റ​മാണ് രണ്ടാമത്. ഒമ്പത് പോയന്റുമായി ക​ണ്ണൂ​ർ മുന്നാമത് തന്നെ.

    ക​ളി​യ​ഴ​ക് മൈ​താ​ന​ത്ത് പ്ര​ക​ട​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ലെ പി​ഴ​വ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് വി​ന​യാ​യി. പ​ന്ത​ട​ക്ക​ത്തി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ലും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന​ക​റ്റി​യ​ത് തൃ​ശൂ​ർ വ​ല കാ​ത്ത ക​മാ​ലു​ദ്ദീ​ന്റെ മി​ക​വാ​യിരു​ന്നു. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ച്ചി​ട്ടും ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​റ​യൊ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ആ ​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ പ​ന്ത് ത​ട്ടി​യ​ത്. മൈതാനത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നിന്ന് തൃ​ശൂ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ വെ​ട്ടി​ച്ച് സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം അ​ഡ്മെറിനോ വ​ല​തു വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ​ പന്ത് നി​ലം തൊ​ടും മു​മ്പെ സി​നാ​ൻ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വ​ല​ങ്കാ​ല​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ​ല​ക്ക​ക​ത്താ​ക്കി.

    ലീ​ഡ് നേ​ടി​യ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് പി​ന്നെ​യും പി​ന്നെ​യും കു​തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു ഗോ​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​യി. ക​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട തൃ​ശൂ​രി​​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക​ച്ചെ​പ്പി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ച്ച പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ ത​ന്ത്രം ഇൻജുറി സമയത്തിന്റെ അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഫ​ലം ക​ണ്ടു. ക​ണ്ണൂ​ർ ഗോ​ൾ മു​ഖ​ത്ത് വന്ന പന്ത് തകർപ്പൻ ഹെഡറിലൂടെ ബി​ബി​ൻ അ​ജ​യ​ൻ ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട​തോ​ടെ സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യി.

    TAGS:Football NewsSuper League KeralaKannur WarriorsThrissur Magic FC
