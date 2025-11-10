Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightകണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിനെ...
    Football
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:52 PM IST

    കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിനെ വാരി തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ്, ജയം 3-1ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിനെ വാരി തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ്, ജയം 3-1ന്
    cancel
    camera_alt

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ അ​ബ്ദു​ൾ ക​രിം സാം​ബി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം ത​ട​യു​ന്ന കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന്റെ റെ​നാ​ൻ             ചിത്രം:   ബി​മ​ൽ ത​മ്പി

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സ്വ​ന്തം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ആ​ദ്യ ജ​യം തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി. മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​വ​ഹ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സാ​ണ് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​രെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. ഗോ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം പി​റ​ന്ന​ത്.

    ബ്ര​സീ​ലു​കാ​ര​നാ​യ ഓ​ട്ടി​മ​ർ ബി​സ്പോ ര​ണ്ടും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം ഒ​രു ഗോ​ളും നേ​ടി. അ​സി​യ​ർ ഗോ​മ​സി​ന്റെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ. സെ​മി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന് സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ലേ​റ്റ തോ​ൽ​വി​ക്ക് മ​ധു​ര​പ്ര​തി​കാ​രം തീ​ർ​ക്ക​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി വി​ജ​യം. ആ​റു​ക​ളി​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഒ​മ്പ​തു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി നാ​ലാ​മ​ത് തു​ട​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ജ​യം നേ​ടി​യ കൊ​മ്പ​ൻ​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ഞ്ചാ​മ​താ​ണ്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ച്ചി​ട്ടും തൃ​ശൂ​രി​നോ​ട് ജ​യം കൈ​വി​ട്ട വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ടീം ​കോ​മ്പി​നേ​ഷ​നി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ ചോ​ർ​ന്ന് പോ​യ അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നെ​ടു​ക്കാ​നാ​യെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യം മാ​ത്രം അ​ക​ന്നു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് കൊ​മ്പ​ന്മാ​ർ വേ​ഗം കൊ​ണ്ട് വാ​രി​യേ​ഴ്സ് പ്ര​തി​രോ​ധം ഭേ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ലീ​ഡെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ക​ളി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും കൊ​മ്പ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി.

    നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​നു​മാ​യി ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ലി​റ​ങ്ങി​യ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഗോ​ളി​ലേ​ക്ക് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടും മു​മ്പെ 46ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കൊ​മ്പ​ൻ​സ് ഗോ​ള​ടി​ച്ചു. ഒ​രു പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി ഭേ​ദി​ച്ച ഓ​ട്ടി​മ​ർ ഗോ​ളി​ലേ​ക്ക് നി​റ​യൊ​ഴി​ച്ച​ത് ഉ​ബൈ​ദ് ത​ട​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും റീ​ബൗ​ണ്ട് ചെ​യ്ത് കി​ട്ടി​യ പ​ന്ത് ജാ​സിം വ​ല​ക്ക​ക​ത്താ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ആ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഗോ​ളി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ കൊ​മ്പ​ന്മാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് വി​യ​ർ​ത്തു. പി​ന്നാ​ലെ 68ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​ട്ടി​മ​ർ ബി​സ്പോ ഉ​ബൈ​ദി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​തോ​ടെ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​സ്ത​മി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. ഒ​ടു​വി​ൽ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നെ പു​ണ​രാ​നെ​ത്തി​യ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ നെ​ഞ്ച​കം ത​ക​ർ​ത്ത് ഓ​ട്ടി​മ​ർ 84ാം മി​നി​റ്റി​ൽ വീ​ണ്ടും ഗോ​ള​ടി​ച്ച​തോ​ടെ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ പ​ത​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ഇ​ൻ​ജു​റി സ​മ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാ​ന്ത​രം സെ​റ്റ് പീ​സി​ൽ നി​ന്ന് അ​സി​യ​ർ ഗോ​മ​സ് നേ​ടി​യ ഗോ​ൾ ടീ​മി​നും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Super League KeralaLatest NewsThiruvananthapuram KombansKannur Warriors
    News Summary - Super League Kerala; Thiruvananthapuram wins against Kannur
    Similar News
    Next Story
    X